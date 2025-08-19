Οι Τούρκοι το πήγαν ένα βήμα παραπάνω τονίζοντας πως στη μάχη για την απόκτηση του Ουναΐ έχει μπει δυνατά η Εσπανιόλ, αλλά και η Τράμπζονσπορ!

Η τουρκική ιστοσελίδα takagazete.com.tr πήγε το θέμα της μεταγραφής του Αζεντίν Ουναΐ ένα βήμα πιο κάτω, τονίζοντας πως η Εσπανιόλ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του, με στόχο να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ενόψει της νέας σεζόν.

Ο 24χρονος Μαροκινός χαφ, ο οποίος ανήκει στη Μαρσέιγ, βρίσκεται ήδη στο μεταγραφικό «ραντάρ» των Καταλανών και δεν αποκλείονται εξελίξεις. Παράλληλα, ενδιαφέρον για την απόκτησή του δείχνει και η Τραμπζονσπόρ, με την τελευταία να παρακολουθεί την υπόθεση, χωρίς όμως να αποκλείει και εναλλακτικές επιλογές όπως οι Μπρόουχιλ και Ρενάτο Σάντσες.

Στο ρεπορτάζ πάντως δεν υπάρχει η πληροφορία πως ο Πορτογάλος είναι μια ανάσα από τους Πράσινους. «Η Μαρσέιγ, που στοχεύει σε οικονομική ισορροπία και μείωση του ρόστερ, βλέπει θετικά την αποχώρηση του Ουναΐ. Στο παρελθόν, χαμηλές προτάσεις από τη Τζιρόνα και τον Παναθηναϊκό απορρίφθηκαν, ενώ και μια ελκυστική οικονομικά προσφορά από ρωσική ομάδα «έπεσε στο κενό», καθώς ο ίδιος ο παίκτης δεν θέλησε να τη συζητήσει» καταλήγει το δημοσίευμα.