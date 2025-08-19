Από τη στιγμή που η πρεμιέρα του ΟΦΗ με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό αναβλήθηκε οι Κρητικοί θα δώσουν φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τον Γρανίτη Χανίων.

Η επίσημη πρεμιέρα του ΟΦΗ για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 πήρε παράταση. Οι Κρητικοί ήταν να αντιμετωπίσουν την ερχόμενη Κυριακή (24/8) τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Super League, όμως ο αγώνας αναβλήθηκε έπειτα από σχετικό δικαίωμα που άσκησε το Τριφύλλι, λόγω των ερχόμενων αναμετρήσεων με τη Σάμσουνσπορ για τα Play Offs του Europa League.

Στον Όμιλο μπήκαν αμέσως στη διαδικασία ανεύρεσης αντιπάλου για φιλικό, ώστε οι παίκτες του Μίλαν Ράσταβατς να διατηρήσουν τον εξαιρετικό ρυθμό που έδειξαν πως έχουν στην Μπολόνια.

Όπως είναι προφανές λόγω των υποχρεώσεων για τον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας ήταν ακόμα πιο δύσκολο να έρθει κάποια ομάδα στην Κρήτη. Σε αυτό το πλαίσιο ο ΟΦΗ έκλεισε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τον Γρανίτη Χανίων, ο οποίος την περασμένη σεζόν πήρε την άνοδο για τη Γ' Εθνική.

Το παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο (23/8) στο ΒΑΚ. στις, 18:00 και φυσικά θα είναι κεκλεισμένων των θυρών, από τη στιγμή που πρόκειται για προπονητικό φιλικό.