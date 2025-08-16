Ο ΟΦΗ ήταν εξαιρετικος στο σπουδαίο φιλικό με την Μπολόνια στο «Renato Dall'Ara» και με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Θεοδοσουλάκη και Ταξιάρχη Φούντα νίκησε την Κυπελλούχο Ιταλίας με 4-2. Ανεπίσημο ντεμπούτο με κερδισμένο πέναλτι για τον Ρακονιάτς.

Μπορεί η πρεμιέρα του ΟΦΗ στη Stoiximan Super League να πήρε... παράταση λόγω της αναβολής που ζήτησε ο Παναθηναϊκός, όμως η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς απέδειξε στο πιο δύσκολο φιλικό της πως είναι απόλυτα έτοιμη για τα «ζόρικα». Οι Κρητικοί έκαναν εξαιρετική εμφάνιση στο «Renato Dall'Ara» και επικράτησαν της Κυπελλούχου Ιταλίας, Μπολόνια, με 4-2.

Για ακόμα μια φορά έκανε τη διαφορά ο 20χρονος επιθετικός Γιάννης Θεοδοσουλάκης, ο οποίος σκόραρε ξανά και έδωσε ασίστ, αλλά και ο Ταξιάρχης Φούντας, με δυο γκολ και μια ασίστ. Αξιοσημείωτο πως ο 16χρονος Λευτέρης Κοντεκάς πήρε και πάλι φανέλα βασικού, δείχνοντας πως έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μίλαν Ράσταβατς. Ο νεοαποκτηθέντας φορ, Μάρκο Ράκονιατς, έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του και κέρδισε το πέναλτι, από το οποίο προήλθε το δεύτερο γκολ του Φούντα.

Γρήγορο γκολ η Μπολόνια, απείλησε ο ΟΦΗ με Νους

Oι Ροσομπλού μπήκαν καλύτερα και προηγήθηκαν στο 11ο λεπτό, όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ ο Ορσολίνι ευνοήθηκε από τις κόντρες και με σουτ μέσα από την περοχή άνοιξε το σκορ. Στο 17' η Μπολόνια είχε ευκαιρία για το 2-0, όμως ο Ιμόμπιλε δεν κατάφερε να σκοράρει από κοντά.

Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς απείλησει για πρώτη φορά στο 21ο λεπτό, με το σουτ του Νους, το οποίο απέκρουσε ο Σκορούπσκι. Ο Αργεντινός απείλησε και στο 45' αλλά το δυνατό τελείωμα του μέσα από την περιοχή πέραε άουτ. Στο 45' ο Σενγκέλια έφυγε στον χώρο, πάτησε περιοχή, όμως δεν πέρασε η μπαλιά του προς τον αμαρκάριστο Θεοδοσουλάκη.

Φανταστικό ποδόσφαιρο και τέσσερα γκολ σε 45 λεπτά

Το δεύτερο ημίχρονο άνηκε στον ΟΦΗ, ο οποίος μέχρι το 50ο λεπτό είχε γυρίσει το ματς! Στο 47' ο Θεοδοσουλάκης με υπέροχη μπαλιά, έβγαλε τον Φούντα σε θέση βολής και ο διεθνής μεσοεπιθετικός ισοφάρισε με άψογο πλασέ. Τρία λεπτά αργότερα οι δυο τους άλλαξαν ρόλους, καθώς ο Φούντας πέρασε υπέροχη κάθετη πάσα, προς την πανέξυπνη «φορίσια» κίνηση του Θεοδοσουλάκη, ο οποίος ανέτρεψε το σκορ με εξαιρετικό τελείωμα.

Η Μπολόνια ισοφάρισε στο 54' με... άπιαστο πλασέ του Όντγκααρντ μέσα από την περιοχή. Ο ίδιος παίκτης θα μπορούσε να βάλει μπροστά τους Ροσομπλού στο 63, όμως αστόχησε από καλή θέση. Στο 72ο λεπτό ο Ρακονιάτς πάτησε περιοχή, έβαλε εξαιρετικά το σώμα του και έξυπνα κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Ταξιάρχης Φούντας.

Στο 85' ο Κωστούλας έκανε καθοριστικό μπλοκ στον Ορσολίνι και στο 89' ο Νταλίνγκα σημάδεψε το δοκάρι του Χριστογεώργου. Το «κερασάκι» το έβαλε ο Έντι Σαλσέδο, ο οποίος με φανταστικό πλασέ εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας της Μπολόνια για το τελικό 4-2 των Κρητικών.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς, 4-2-3-1): Χριστογεώργος - Γκονθάλεθ, Κοντεκάς (46' Κωστούλας), Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης (84' Λέουις) - Ανδρούτσος, Καραχάλιος (84' Αποστολάκης) - Σενγκέλια, Φούντας (84' Σαλσέδο), Νους (69' Ζανελάτο) - Θεοδοσουλάκης (69' Ρακονιάτς)