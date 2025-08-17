Αναβλήθηκε και επίσημα το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ λόγω Σάμσουνσπορ
Ο Παναθηναϊκός έχοντας προκριθεί στα Play Offs του Europa League μετά το 4-3 με την Σαχτάρ στα πέναλτι, ζήτησε από την Super League αναβολή του αγώνα της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ λόγω των αγώνων με την Σάμσουνσπορ.
Η διοργανώτρια αρχή δέχθηκε το αίτημα αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Παναθηναϊκός- ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και σε εφαρμογή της από 1.08.25 απόφασης του ΔΣ της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».
