Άλλαξε η ώρα σε δύο ματς της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague

Stoiximan Superleague: Άλλαξε η ώρα σε δύο ματς της 12ης αγωνιστικής
Σε αλλαγή της ώρας έναρξης δύο ματς της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague προχώρησε η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος. Όπως ανακοίνωσε, τόσο το παιχνίδι του ΟΦΗ με τον Βόλο όσο κι εκείνο της Κηφισιάς με τον Πανσερραϊκό πήγαν μισή ώρα νωρίτερα.
Το πρώτο από τις 18:00 στις 17:30 και το δεύτερο από τις 20:00 στις 19:30.
Η ανακοίνωση της Stoiximan Superleague
«Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της 12ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, οι κάτωθι αγώνες αλλάζουν ώρα και θα διεξαχθούν ως εξής:
• Ο αγώνας ΟΦΗ – ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ θα διεξαχθεί, το Σάββατο 29.11.2025 στις 17:30 (αντί για 18:00).
• Ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ θα διεξαχθεί, το Σάββατο 29.11.2025 στις 19:30 (αντί για 20:00)».
