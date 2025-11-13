Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις προπονήσεις με τον Μπόρχα Γκονθάλεθ να παίρνει μέρος σε κομμάτι της προπόνησης και να ανεβάζει στροφές ενόψει του ματς με την ΑΕΛ Novibet. Η διάγνωση για τον Ταξιάρχη Φούντα.

Μετά τις τρεις ημέρες ρεπό που έδωσε ο Χρήστος Κόντης οι παίκτες του ΟΦΗ επέστρεψαν στο ΒΑΚ το απόγευμα της Πέμπτης (13/11) και έκαναν προπόνηση, η οποία περιλάμβανε ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης και ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας.

Το ευχάριστο νέο έχει να κάνει με τον Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος μετά από εβδομάδες συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος, κάτι που σημαίνει πως ανεβάζει ρυθμούς και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ετοιμοπόλεμος για τον σημαντικό αγώνα της επανέναρξης στην έδρα της ΑΕΛ Novibet (24/11, 20:00).

Από την πλευρά του μέρος της προπόνησης ακολούθησε κι ο Ταξιάρχης Φούντας. Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στο χέρι στο ματς με την ΑΕΚ στο Παγκρήτιο έπειτα από σύγκρουση με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά και οι εξετάσεις του έδειξαν πως έχει υποστεί λοξό κάταγμα στο τρίτο δάχτυλο του.

Φυσικά αυτός ο τραυματισμός δεν φαίνεται ικανός να του στερήσει τη συμμετοχη του στο ματς της Λάρισας, καθώς παρά το κάταγμα του έσφιξε τα δόντια και συνέχισε να αγωνίζεται και κόντρα στο Δικέφαλο.

Εκτός Ηρακλείου είναι αυτές τις ημέρες οι Γιάννης Αποστολάκης, Κωνσταντίνος Κωστούλας και Γιάννης Θεοδοσουλάκης, καθώς έχουν ενσωματωθεί στην αποστολή της Εθνικής Ελπίδων για τους αγώνες της προκριματικής φάσης του U21 EURO 2027, με αντίπαλο την Γεωργία (14/11) στη Λεωφόρο και την Β. Ιρλανδία (18/11) στη Λιβαδειά.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Παρασκευή (14/11), στις 11:00.