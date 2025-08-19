Θέλει να τινάξει την... μπάνκα στον αέρα με Ρενάτο Σάντσες ο Παναθηναϊκός! Ο παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν είναι ο εκλεκτός του Ρουί Βιτόρια για τη θέση του κεντρικού χαφ και μάλιστα οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή.

Παναθηναϊκός... έτοιμος για όλα! Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι «πράσινοι» έχουν καταλήξει στον εκλεκτό τους για τη θέση του κεντρικού χαφ και αυτός είναι ο Ρενάτο Σάντσες.

Μάλιστα, η πλευρά του «τριφυλλιού» είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή για έναν χρόνο, σε μία συμφωνία που αν ολοκληρωθεί θα προβλέπει και την οψιόν για την αγορά του παίκτη από τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Μεγάλο ρόλο στις εξελίξεις παίζει και η παρουσία του Ρουί Βιτόρια στον πάγκο του Παναθηναϊκού, καθώς με αυτόν στην τεχνική ηγεσία, ο Ρενάτο Σάντσες έχει πραγματοποιήσει από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του στην Μπενφίκα.

Ο Ρενάτο Σάντσες πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη δεύτερη ομάδα της Μπενφίκα το 2014 και από την επόμενη σεζόν εντάχθηκε στην πρώτη ομάδα έχοντας συνεισφορά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Λόγω των εξαιρετικών εμφανίσεών του, τον Ιούλιο του 2016, αν και είχε βρεθεί πολύ κοντά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μεταγράφηκε στην Μπάγερν Μονάχου, για περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ, ποσό-ρεκόρ για εκείνη την περίοδο

Το 2017 παραχωρήθηκε δανεικός στη Σουόνσι και μέσω των νέων πολύ καλών του εμφανίσεων, τo 2019 υπέγραψε στη Λιλ, όπου συνέβαλε καθοριστικά στην ιστορική κατάκτηση του πρωταθλήματος Ligue 1 το 2020–21. Όπως ήταν αναμενόμενο, το 2022 η Παρί Σεν Ζερμέν τον απέκτησε και εν συνεχεία είχε δανεισμούς σε Ρόμα και Μπενφίκα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016 βραβεύτηκε με το βραβείο «Golden Boy», ως ο πιο υποσχόμενος νέος ποδοσφαιριστής στην Ευρώπη.

O 28χρονος την περσινή σεζόν είχε 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Μπενφίκα.