Σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες.

Ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με ρεπορτάζ φαίνεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ενίσχυσης με έναν παίκτη υψηλού επιπέδου. Ο λόγος για τον Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στο «ραντάρ» των «πράσινων», όπως αποκαλύπτουν πορτογαλικά δημοσιεύματα.

Ο 28χρονος κεντρικός χαφ ανήκει στην Παρί Σεν Ζερμέν, ωστόσο δεν υπολογίζεται από το τεχνικό επιτελείο της γαλλικής ομάδας και βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε δανεικός στην Μπενφίκα, όπου έγραψε 21 συμμετοχές και βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα μία φορά, ωστόσο η ρήτρα αγοράς των 10 εκατομμυρίων ευρώ δεν ενεργοποιήθηκε από τους «Αετούς».

Πλέον, η Παρί εμφανίζεται θετική στην πώλησή του και σύμφωνα με το «Diário de Transferências», Παναθηναϊκός και Τραμπζονσπόρ είναι οι δύο ομάδες που έχουν δείξει σοβαρό ενδιαφέρον. Η περίπτωση του Πορτογάλου μέσου εξετάζεται από τον Ρούι Βιτόρια.

