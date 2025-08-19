Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να βρίσκεται σε συζητήσεις με την Μπόκα Τζούνιορς για τον Ταμπόρδα, με τον 24χρονο να είναι θετικός στο ενδεχόμενο της μεταγραφής του στους Πράσινους.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί στη μεσαία γραμμή του κι όλα δείχνουν πως ο εκλεκτός του είναι ο Βιθέντε Ταμπόρδα. Ο 24χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός έχει ήδη δώσει τη συγκατάθεσή του για να φορέσει τα πράσινα, ενώ οι συζητήσεις με τη Μπόκα Τζούνιορς, στην οποία ανήκει, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, οι Πράσινοι έχουν προχωρήσει στην αγορά του βασικού δεκαριού της πρωταθλήτριας της χώρας, Πλαντένσε, όπου την περασμένη σεζόν άφησε άκρως θετικές εντυπώσεις με καλές εμφανίσεις και σημαντικά γκολ στη διοργάνωση. Ο ίδιος αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις στην αγορά της Αργεντινής.

Το μόνο «αγκάθι» στο deal παραμένει η Πλατένσε, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία ότι σύντομα θα βρεθεί λύση.

Το who is who του Ταμπόρδα

Αγωνίζεται κυρίως ως κλασικό «δεκάρι», αλλά μπορεί να προσφέρει λύσεις και στα άκρα, χάρη στην τεχνική του κατάρτιση και την ευχέρεια στο ένας εναντίον ενός.

Στατιστικά, η σεζόν που διανύει είναι από τις πιο παραγωγικές του. Σε 22 συμμετοχές έχει σημειώσει έξι γκολ κι έχει μοιράσει μίαασίστ, δείχνοντας ότι εκτός από δημιουργός, μπορεί να δώσει και άμεσες λύσεις στο σκοράρισμα. Με ύψος 1.78μ., καλή κίνηση στον χώρο και ευρωπαϊκό διαβατήριο (ιταλικό), θεωρείται ποδοσφαιριστής που μπορεί να προσαρμοστεί γρήγορα σε ένα διαφορετικό περιβάλλον.

Οι «πράσινοι» ποντάρουν πολλά στη μεταγραφή, καθώς ψάχνουν έναν ποιοτικό χαφ που θα δώσει ώθηση στο κομμάτι της δημιουργίας και θα ανανεώσει τη μεσαία γραμμή τους.