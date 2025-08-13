Στον Αστέρα περιμένουν να κλείσουν με τον δεξί μπακ κι από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί η περίπτωση ενίσχυσης επιθετικά από το μέλλον του Γκιοακίνι στην Τρίπολη.

Ο Αστέρας Τρίπολης έχει (σχεδόν) ολοκληρώσει το ρόστερ του για τη νέα σεζόν. Σε σχέση μ' άλλες χρονιές, οι Αρκάδες φέτος έχουν κινηθεί με μεγαλύτερη καθυστέρηση, αλλά αυτό δείχνει ότι θέλουν να είναι όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί γίνεται.

Ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης ήταν το πρώτο... χτύπημα της ομάδας και ήδη στα φιλικά έχει δείξει ότι κουμπώνει άψογα στα «θέλω» του Παντελίδη. Από εκεί και πέρα στα κιτρινομπλέ ντύθηκαν οι Σίπτσιτς-Ιβανόφ για το κέντρο της άμυνας. Ο Σιλά (αποκάλυψη του Gazzetta) ήρθε για το αριστερό άκρο της άμυνας, με πλούσια παρουσία από τη Ligue 1, ενώ ο Μεντιέτα θα πλαισιώσει τις επιλογές μεσοεπιθετικά.

Ο Χαραλαμπόγλου (αποκάλυψη του Gazzetta) επίσης, αποτελεί επένδυση για το παρόν και το μέλλον και πλέον απομένει να δούμε το αν θα προχωρήσει η περίπτωση του Κιόσο. Σας έχουμε ενημερώσει ότι υπάρχουν συζητήσεις αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει εξέλιξη.

Ο ρυθμιστής Γκιοακίνι

Όσον αφορά στον Γκιοακίνι, ο 25χρονος επιθετικός, έχει προβληματίσει με την εικόνα του στο βασικό στάδιο προετοιμασίας και όπως δείχνουν τα πράγματα δύσκολα θα καταφέρει να πείσει για την παραμονή του στο Κολοκοτρώνης. Σε περίπτωση, που δεν συνεχίσει, θεωρείται δεδομένο ότι γίνει κίνηση για την αντικατάστασή του - αυτό ισχύει και για το οποιαδήποτε άλλη αποχώρηση πιθανόν να υπάρξει.