Ο Παναιτωλικός τα έχει βρει με τον Τζέισον Τσούρα για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, όμως για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή θα πρέπει να τα βρουν και οι ομάδες.

Ο Παναιτωλικός πανηγύρισε (αγχωτική) πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, όμως το σημαντικό είναι πως πέτυχε αυτόν τον πρώτο στόχο. Οι Αγρινιώτες βρίσκονται ακόμα σε φάση «χτισίματος» για τη νέα σεζόν και παράλληλα συνεχίζεται η μεταγραφική ενίσχυση, με την απόκτηση μεσοεπιθετικού να είναι προτεραιότηα.

Στη Βολιβία αποκάλυψαν πως τα Καναρίνια βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές γαι την απόκτηση του Τζέισον Τσούρα και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ πράγματι υπάρχει προφορική συμφωνία των Κιτρινομπλέ με τον παίκτη. Ο διεθνής Βολιβιανός μεσοεπιθετικός θέλει να φύγει για πρώτη φορά από την πατρίδα του και να κάνει το βήμα για την Ευρώπη και έχει δώσει τα χέρια με τον Παναιτωλικό για τριετές συμβόλαιο.

Βέβαια ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο και συνεπώς θα πρέπει να βρεθεί η «χρυσή τομή» με την ομάδα του, την Strogenst, ώστε να ολοκληρωθεί η αγορά κάτι που παρά τις αναφορές στη Βολιβία δεν έχει γίνει ακόμα. Εφόσον τα βρουν τα δυο κλμαπ στο οικονομικό θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία του Παναιτωλικού με τον παίκτη.

Πρόκειται για 23χρονο, ύψους 1.75μ., αριστεροπόδαρο, διεθνή με τη Βολιβία μεσοεπιθετικό, ο οποίος αγωνίζεται τόσο στα άκρα (κυρίως δεξιά με ανάποδο πόδι), όσο και στο «10». Σε όλη του την καριέρα έχει αγωνιστεί στη Strongest της πατρίδας του, με την οποία μετράει 146 εμφανίσεις, με 29 γκολ και 21 ασίστ. «Τρέχει» αρκετά γεμάτη σεζόν με 20 εμφανίσεις, έξι γκολ και πέντε ασίστ.