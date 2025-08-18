Ο Παναιτωλικός υπέταξε την αξιόμαχη Νίκη Βόλου, εκτός έδρας, καθώς με γκολ του Χόρχε Αγκίρε στο 90+7' πήρε τη νίκη με 2-1 και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Παναιτωλικός αγχώθηκε αλλά τα κατάφερε. Οι Αγρινιώτες τα βρηκαν δύσκολα στην έδρα της αξιόμαχης Νίκης Βόλου, όμως χάρη στο γκολ - λύτρωσης του Χόρε Αγκίρε στο 90+7' πήρε τη νίκη με 2-1 και μαζί την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Νίκη Βόλου είχε τις δυο πρώτες τελικές του παιχνιδιού. Στο 5ο λεπτό ο Λουκίνας αστόχησε με μακρινό σουτ εκτός περιοχής και στο 17' ο έμπειρος φορ πήρε την κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Επάς αλλά οΤσάβες μπλόκαρε.

Ο Παναιτωλικός κατάφερε να προηγηθεί στην πρώτη του «επίσκεψη» στην περιοχή των γηπεδούχων. Στο 19' ο Γκαρθία έκανε υπέροχη διαγώνια μπαλιά, ο Αποστολόπουλος έβγαλε τη σέντρα, ο Γαλιάτσος έπιασε διαγώνιο σουτ, το οποίο... μετέτρεψε σε ασίστ ο Λουίς, καθώς πλάσαρε από κοντά για το 0-1.

Από πλευράς γηπεδούχων ο Λώλης ήταν αρκετά κινητικός και είχε δυο φάσεις στο φινάλε. Στο 45+2' ο Τσάβες μπλόκαρε την μπάλα ύστερα από διαγώνιο σουτ του μεσοεπιθετικού των Θεσσαλών και στο 45+4' o 22χρονος εξτρέμ απέφυγε τον Νικολάου, πάτησε περιοχή, πλάσαρε αλλά ο Αργεντινός κίπερ είχε και πάλι απάντηση.

Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη πίεσε για το γκολ της ισοφάρισης. Στο 59' ο Πέττας αστόχησε με προβολή από τη μικρή περιοχή και στο 76' έπειτα από ωραίο 1-2 Λώλη και Λουκίνα ο πρώτος με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Τσάβες για το 1-1.

Το σύνολο του Γιάννη Πετράκη πίεσε στο φινάλε, θέλοντας να αποφύγει τη διαδικασία των πέναλτι και τα κατάφερε. Ο Ματσάν σήκωσε την μπάλα, ο Λουίς με το στήθος την έστρωσε στον Αγκίρε, ο οποίος με δυνατό σουτ εκτός περιοχής στο 7ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων έκανε το 2-1 και «λύτρωσε» τον Παναιτωλικό.

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Τσέλιος, Αρίας, Γκαντέλχο (60' Δημητριάδης), Σιούτας, Ντζαλόσι, Σίλβα (60' Μπαριέντος), Έπας, Πέττας (79' Γιακουμάκης), Κουτσιμπάνας, Λώλης (88' Βουτσάς), Λουκίνας (88' Τζιόρας)

Παναιτωλικός (Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Γκαρθία, Στάγιτς, Αποστολόπουλος (79' Ράδος), Κοντούρης (46' Αγαπάκης), Νικολάου (66' Mανρίκε), Μπελεβώνης (66' Ματσάν), Λουίς, Εστεμπάν, Αγκίρε