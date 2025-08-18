Ο Ισπανός τεχνικός δεν θα έχει διαθέσιμους σημαντικούς παίκτες για τα... φτερά του στην πρώτη αγωνιστική με τον Αστέρα, ωστόσο ήδη έχει κάνει τα πλάνα του.

Ο Ολυμπιακός έχει επικεντρωθεί στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League 1 με τον Αστέρα Τρίπολης το ερχόμενο Σάββατο στο Καραϊσκάκη σε ματς κεκλεισμένων των θυρών. Σε αυτό το ματς θα λείψει ο Καμπελά, που είχε δεχθεί (εντελώς λανθασμένα βέβαια) κόκκινη κάρτα στη διάρκεια των φιλικών της προετοιμασίας και ο Στρεφέτσα που κουβαλά τιμωρία μίας αγωνιστικής από τις υποχρεώσεις του με την Κόμο ενώ ο Ζέλσον Μαρτίνς είναι αμφίβολος λόγω του τραυματισμού του.

Υπό αυτό το πρίσμα ο μοναδικός καθαρόαιμος εξτρέμ που μένει είναι ο Πνευμονίδης αλλά συνολικά υπάρχουν 4 λύσεις. Οι άλλες 3 είναι αυτές των Ροντινέι, Τσικίνιο και Γιαζίτζι. Από τους παραπάνω παίκτες ο Μεντιλίμπαρ δείχνει πως έχει κάνει τα... κουμάντα του σε επίπεδο αγωνιστικού σχεδιασμού και προορίζει τον Ροντινέι για μια εκ των δύο θέσεων στα... φτερά του για το Ολυμπιακός - Αστέρας AKTOR.