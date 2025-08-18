Βόκολος: «Όταν χάνεις δεν μπορείς να είσαι ικανοποιημένος»

Οι δηλώσεις του Λεωνίδα Βόκολου μετά το τελευταίο φιλικό του Ατρομήτου, κόντρα στη Λάτσιο, στην Ιταλία.

Ο Ατρόμητος στο τελευταίο του φιλικό πριν την πρεμιέρα της Stoiximan Super League ηττήθηκε από τη Λάτσιο στο Ριέτι, σε ένα παιχνίδι με πολλή ένταση και δυο αποβολές. Ο τεχνικός των Περιστεριωτών, Λεωνίδας Βόκολος, στις δηλώσεις του μετά το ματς στάθηκε στη μεγάλη προσπάθειατων παικτών του, κόντρα σε αντίπαλο αυτού του επιπέδου και εμφανίστηκε σίγουρος πως η ομάδα του θα είναι έτοιμη για την πρεμιέρα.

Θυμίζουμε πως ο Ατρόμητος στο πρώτο του παιχνίδι για τη νέα σεζόν θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο το ερχόμενο Σάββατο (23/8, 22:00).

Οι δηλώσεις του Ατρομήτου

«Ένα φιλικό παιχνίδι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Η εξέλιξη του αγώνα δεν μας επέτρεψε να πάρουμε τα πράγματα που θέλουμε με δεδομένο ότι μείναμε με δέκα παίκτες πολύ νωρίς, όπως βέβαια και ο αντίπαλος. Παίζαμε με μια εξαιρετική και πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Νομίζω όμως ότι για 60’-75’ η ομάδα στάθηκε καλά, κυρίως στο κομμάτι το ανασταλτικό και κάποιες φάσεις που μπορέσαμε να βγάλουμε στην επίθεση. Θα μπορούσαμε, εάν ήμασταν πιο τυχεροί στην τελική ενέργεια, να είχαμε κάνει κάτι περισσότερο.

Σίγουρα, όταν χάνεις ένα παιχνίδι δεν μπορείς να είσαι ικανοποιημένος 100%, με όποιον αντίπαλο και να παίζεις. Αλλά τα παιδιά έκαναν μεγάλη προσπάθεια και σε αρκετά κομμάτια νομίζω ότι είμαι ικανοποιημένος. Προχωράμε, ήταν το τελευταίο φιλικό πριν τα επίσημα παιχνίδια. Άρα, λοιπόν, αναμένουμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να μπορέσουμε να μπούμε πλέον στους ρυθμούς. Επίσης, πολλοί παίκτες δεν είχαν τη δυνατότητα να αγωνιστούν για πάρα πολλά λεπτά. Θέλαμε να διαχειριστούμε λίγο την κατάσταση. Οπότε, πιστεύω όταν ολοκληρωθεί το ρόστερ εντελώς και όταν είναι έτοιμοι όλοι οι ποδοσφαιριστές, σίγουρα η εικόνα μας θα είναι πολύ καλύτερη».