Απίστευτες στιγμές στο φιλικό του Ατρομήτου με τη Λάτσιο στο Ριέτι, όπου μέσα σε δυο λεπτά έγιναν δυο συρράξεις, αποβλήθηκαν Μανσούρ και Καστεγιάνος, ενώ η ένταση συνεχίστηκε μέχρι τη φυσούνα.

Ξέφυγε η κατάσταση στο φιλικό παιχνίδι του Ατρομήτου με τη Λάτσιο στο Ριέτι! Μέσα σε δυο λεπτά έγιναν δυο συρράξεις, με τη δεύτερη να περιλαμβάνει δυο αποβολές και ένταση στη φυσούνα σε μια διακοπή τεσσάρων λεπτών.

Όλα ξεκίνησαν στο 29ο λεπτό, όταν ο Γκεντουζί χτύπησε εκτός φάσης τον Ουεντραόγκο στη γάμπα, με τον Κίνι να αντιδρά έντονα και να ξεκινάει η πρώτη σύρραξη. Ο διαιτητής έδωσε από μια κίτρινη στους δυο παίκτες.

Στο 31' ο Μανσούρ έκανε σκληρό φάουλ στον Καστεγιάνος και ακολούθησε... μάχη! Οι δυο ποδοσφαιριστές πιάστηκαν στα χέρια, η οποία μετατράπηκε σε σύρραξη μεταξύ των δυο ομάδων, με τους πιο ήρεμους και τους Λεωνίδα Βόκολο - Μαουρίσιο Σάρι να προσπαθούν να «σβήσουν» τη φωτιά.

Μανσούρ και Καστεγιάνος αποβλήθηκαν, όμως τα... ξαναείπαν στη φυσούνα, όπου ακολούθησε νέος «γύρος» έντασης, μεταξύ παικτών και ανθρώπων των δυο ομάδων. Εν τέλει το ματς συνεχίστηκε ύστερα από διακοπή περίπου τεσσάρων λεπτών.