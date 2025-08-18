Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, ο ΠΑΟΚ χτύπησε... την πόρτα της Μόντσα για την απόκτηση του Ντάνι Μότα, κάνοντας πρόταση.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Οράζιο Ακομάντο αποκάλυψε πως ο ΠΑΟΚ κατέθεσε προσφορά 3 εκατ. ευρώ στην Μόντσα για να κάνει δικό του τον Ντάνι Μότα, όμως ο παίκτης φαίνεται μέχρι στιγμής να μην ψήνεται με την επιλογή της Ελλάδας.

Ο 27χρονος Πορτογάλος επιτελικός χαφ, που είναι γενημμένος στο Λουξεμβούργο, πήγε στην Μόντσα το καλοκαίρι του 2020, όταν εκείνη τον απέκτησε αντί 4,86 εκατ. ευρώ από την δεύτερη ομάδα της Γιουβέντους κι αυτή τη στιγμή έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 με το ιταλικό κλαμπ.

Έπαιξε βασικό στο χθεσινό παιχνίδι Κυπέλλου της ομάδας του, που υποδέχθηκε την Φροζινόνε και γνώρισε τον αποκλεισμό, αφού έχασε με 1-0. Την περσινή σεζόν πραγματοποίησε 33 συμμετοχές σκοράροντας πέντε γκολ και δίνοντας δύο ασίστ στα περισσότερα από 2.300 λεπτά που πάτησε χορτάρι.

Το καταπληκτικό γκολ που είχε πετύχει με «ψαλιδάκι»: