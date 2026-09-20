Ο ΠΑΟΚ έχτισε βάσεις νίκης στο Αγρίνιο, όταν απέκτησε προβάδισμα 2-0 επί του Παναιτωλικού στο πρώτο ημίχρονο με γκολ των Τάχα Άλι και Εντιαγέ.

Ο ΠΑΟΚ χτύπησε δις εντός έξι λεπτών στο Αγρίνιο και πήρε προβάδισμα με 2-0 εις βάρος του Παναιτωλικού. Στο 33΄κι έπειτα από αντεπίθεση, ο Γιάκιτς βρήκε ωραία τον Άλι, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και με σουτ που κόντραρε έγραψε το 0-1.

Έξι λεπτά αργότερα, οι ποδοσφαιριστές του Λίσι βρήκαν και πάλι δίχτυα για το 2-0. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και φάση διαρκείας στην περιοχή των Καναρινιών, ο Εντιαγέ σκόραρε από κοντά κι έδωσε διαφορά δυο τερμάτων στην ομάδα του.