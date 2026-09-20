Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Προβάδισμα για τους Θεσσαλονικείς με σκόρερ Άλι κι Εντιαγέ
Ο ΠΑΟΚ χτύπησε δις εντός έξι λεπτών στο Αγρίνιο και πήρε προβάδισμα με 2-0 εις βάρος του Παναιτωλικού. Στο 33΄κι έπειτα από αντεπίθεση, ο Γιάκιτς βρήκε ωραία τον Άλι, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και με σουτ που κόντραρε έγραψε το 0-1.
Έξι λεπτά αργότερα, οι ποδοσφαιριστές του Λίσι βρήκαν και πάλι δίχτυα για το 2-0. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και φάση διαρκείας στην περιοχή των Καναρινιών, ο Εντιαγέ σκόραρε από κοντά κι έδωσε διαφορά δυο τερμάτων στην ομάδα του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.