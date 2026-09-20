Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Ο Εστεμπάν ήρθε από τον πάγκο και μείωσε σε 1-2
Ο ΠΑΟΚ πήγε στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα του αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο με προβάδισμα δυο γκολ, όμως ο Τίτορμος βρήκε γρήγορο γκολ στο δεύτερο μέρος, χάρη σε αλλαγή του Γιάννη Αναστασίου.
Στο 51ο λεπτό έπειτα από κομπίνα σε κόρνερ ο Εράκοβιτς γέμισε προς την περιοχή, ο Eντιαγέ πήρε την κεφαλιά, όμως έστρωσε την μπάλα στον Ντιέγκο Εστεμπάν, ο οποίος αφού κοντρόλαρε με το στήθος μείωσε το σκορ σε 2-1 με υπέροχο σουτ.
To γκολ του Εστέμπαν για το 1-2
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