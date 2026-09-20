Ο Ντιέγκο Εστεμπάν πέρασε ως αλλαγή στο δεύτερο μέρος του αγώνα του Παναιτωλικού με τον ΠΑΟΚ και κατάφερε να μειώσει το σκορ σε 2-1.

Ο ΠΑΟΚ πήγε στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα του αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο με προβάδισμα δυο γκολ, όμως ο Τίτορμος βρήκε γρήγορο γκολ στο δεύτερο μέρος, χάρη σε αλλαγή του Γιάννη Αναστασίου.

Στο 51ο λεπτό έπειτα από κομπίνα σε κόρνερ ο Εράκοβιτς γέμισε προς την περιοχή, ο Eντιαγέ πήρε την κεφαλιά, όμως έστρωσε την μπάλα στον Ντιέγκο Εστεμπάν, ο οποίος αφού κοντρόλαρε με το στήθος μείωσε το σκορ σε 2-1 με υπέροχο σουτ.

To γκολ του Εστέμπαν για το 1-2