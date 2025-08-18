Ο Κ. Νικολακόπουλος ανοίγει στο blog του στο gazzetta τον φάκελο στόπερ στον Ολυμπιακό με αφορμή τα δύο.

Ουδέν κακόν, αμιγές καλού: Έτσι όπως είδαν τον Ολυμπιακό, «μισό», στα δύο φιλικά οι Ιταλοί, άμα κληρωθούν η Νάπολι η, η Ίντερ μαζί του στο Τσάμπιονς Λιγκ, μπορεί να εκπλαγούν αντιμετωπίζοντας τον το φθινόπωρο. Θα τους αιφνιδιάσει δηλαδή η ομάδα του Μεντιλίμπαρ! Και μην το γελάτε.

Στο ποδόσφαιρο και δη σε τέτοιο επίπεδο καμιά φορά παίζει ρόλο και η τελευταία λεπτομέρεια. Κι επειδή μιλάμε για λεπτομέρειες, ας λάβουμε υπόψιν μας ότι στο παιχνίδι με την Ίντερ ο Ολυμπιακός είχε αρκετές κακές άμυνες λόγω της κακής εφαρμογής του οφσάϊντ, ένδειξη προφανώς έλλειψης χημείας ανάμεσα στους Καλογερόπουλο και Μπιανκόν, που έπαιζαν για μόλις δεύτερη φορά μαζί.

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση ήταν, κατά παράδοξο τρόπο, η φάση του πρώτου γκολ της Ίντερ, που ήταν οφσάϊντ. Με τη διαφορά ότι στο ξεκίνημα της φάσης, ενώ όλοι οι άλλοι αμυντικοί είχαν τραβηχτεί, σωστά, για να βγάλουν οφσάϊντ τον Τουράμ, ο Καλογερόπουλος είχε κολλήσει πίσω, για την ακρίβεια πολύ πίσω. Έτσι, ο Τουράμ καλύπτονταν όταν δέχθηκε την μπάλα και πάσαρε στον Λαουτάρο, που αυτός ναι, ήταν ξεκάθαρα οφσάϊντ, παρότι μάλιστα ο Καλογερόπουλος είχε παραμείνει πιο πίσω από κάθε άλλον «ερυθρόλευκο» αμυντικό.

Ο νεαρός στόπερ το ξανάκανε και σε άλλη περίπτωση, όπως μία ακόμη είχε λάθος παίξιμο στο οφσάιντ κι ο Μπιανκόν, που παρεμπιπτόντως στη φάση του 1-0 θα μπορούσε να αντιδράσει διαφορετικά στο μαρκάρισμα του Τουράμ. Αφού του τράβηξε τη φανέλα έπρεπε να επιμείνει και να του κάνει φάουλ κι όχι μετά να τον αφήσει να γυρίσει και να κάνει την πάσα στον Λαουτάρο. Πρέπει να είναι ο αμυνόμενος καμιά φορά λίγο πιο κυνικός. Είδατε τους παίκτες της Ίντερ; Κάθε φορά που τους περνούσε ένας παίκτης του Ολυμπιακού, αμέσως τον έριχναν κάτω με φάουλ. Σου λέει δεν θα περάσεις. Δεν θα σε αφήσω να βρεις χώρο για καλή επίθεση η, αντεπίθεση.

Ο Μπιανκόν, παρεμπιπτόντως, είναι ένας αμυντικός που έχει σημαντική βελτίωση σε σχέση με όταν τον πρωτοβρήκε ο Μεντιλίμπαρ. Και βγάζει και προσωπικότητα στο παιχνίδι. Δεν θα κρυφτεί. Δεν θα κωλώσει να εκτεθεί στα δύσκολα. Θα σπεύσει να καλύψει τον συμπαίκτη του. Θα βγει πρώτος. Θα καθαρίσει σέντρες με το κεφάλι. Θα κάνει το τάκλιν για την κρίσιμη επέμβαση στην περιοχή, εκεί που καίει η μπάλα, ακόμη και αν ξέρει ότι θα ρισκάρει ένα αυτογκόλ. Θυμηθείτε μία τέτοια στιγμή προχθές, με τον Τζολάκη να μπλοκάρει τελικά την μπάλα και να αποσοβεί τον κίνδυνο. Ο Γάλλος θα μπορούσε να μην κάνει την κίνηση, ώστε να απέφευγε μπελά, αλλά δεν το έκανε, έπραξε το σωστό ποδοσφαιρικά.

Απλά στον Μπιανκόν είναι θέμα καλύτερων αποφάσεων και πιο σωστών τοποθετήσεων μέσα στο παιχνίδι. Ειδικά στις σέντρες που γίνονται από τα πλάγια, να παίρνει καλύτερες θέσεις μαρκάροντας πιο σωστά τον αντίπαλο επιθετικό. Για παράδειγμα στο β΄ ημίχρονο έχασε δύο κεφαλιές σε τέτοιες στιγμές, με τον Τζολάκη να μπλοκάρει την μπάλα κι έτσι να περνάνε απαρατήρητες. Είναι, όμως, στο χέρι του Γάλλου να ανέβει επίπεδο και να γίνει πραγματικά ένας στόπερ τριάδας η, τετράδας για τον Ολυμπιακό της Ευρώπης.

Διότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Μεντιλίμπαρ όλη την περασμένη σεζόν τον έβαλε μόνο σε δύο παιχνίδια στο Γιουρόπα Λιγκ, στο 3-0 με την Γκαραμπάγκ και στο 0-3 από την Μπόντο. Είναι προφανές ότι κάτι έβλεπε ο Βάσκος προπονητής, που δεν τον άφηνε να του δώσει παραπάνω ευκαιρίες. Μολονότι ξέρει ότι ο Μπιανκόν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα και στο παιχνίδι από πίσω, τόσο παίζοντας ανάμεσα στις γραμμές, όσο και κάνοντας μακρινές πάσες. Όπως ξέρει κι ότι στις στημένες φάσεις επιθετικά μπορεί να γίνει ίσως ο πιο επικίνδυνος στόπερ του Ολυμπιακού.

Αυτή την στιγμή, παρεμπιπτόντως, όλα δείχνουν ότι η ομάδα θα ξεκινήσει τη σεζόν με κεντρικό αμυντικό δίδυμο τον Ρέτσο με τον Πιρόλα, τον δεξιοπόδαρο Έλληνα (αρχηγό του Ολυμπιακού) και τον αριστεροπόδαρο Ιταλό (αρχηγό της Εθνικής του στο ΓΙΟΥΡΟ Κ21), που έπαιξαν μαζί στα φιλικά με Νάπολι και Χέρενβεν.

Είναι ένα δίδυμο που την περασμένη σεζόν πήγε καλά όσο έπαιξε: με την Στεάουα 0-0 εκτός έδρας, την ΑΕΚ 4-1 εντός έδρας (από το 33΄ που βγήκε ο Κάρμο), τον ΠΑΟ 1-1 στο Κύπελλο στο ΟΑΚΑ, την Τβέντε 0-0 εντός έδρας (για 58 λεπτά), τον Βόλο 3-0 εντός, την Μπόντο 2-1 εντός, με την ΑΕΚ 1-0 εκτός (για 70 λεπτά), με την ΑΕΚ 2-0 εντός, με τον ΠΑΟΚ 4-2, με τον ΟΦΗ 2-0 εντός έδρας και 2-0 στον τελικό του Κυπέλλου. Ακόμη κι από πλευράς αποτελεσμάτων βλέπουμε ότι σε 11 αγώνες που έπαιξαν μαζί (σχεδόν όλοι σοβαρής δυσκολίας), ο Ολυμπιακός είχε οκτώ νίκες και τρεις ισοπαλίες, δύο στο Γιουρόπα Λιγκ και μία σε ντέρμπι εκτός έδρας.

Θεωρητικά μπορεί κάποιος να πει ότι ο Ολυμπιακός είναι καλυμμένος στο κεντρικό του αμυντικό δίδυμο, έχοντας και τον Μπιανκόν (και δευτερευόντως τον Καλογερόπουλο) πίσω από τον Ρέτσο, αλλά λογικά πολλά θα κριθούν για την αμυντική του ασφάλεια από την κίνηση για την απόκτηση ενός άλλου στόπερ. Η τάση αυτή την στιγμή είναι η απόκτηση του 21χρονου Βραζιλιάνου Μάντσα, με το σκεπτικό να είναι πίσω από τον Πιρόλα.

Υπάρχει, όμως, κι ένα άλλο εξίσου ενδιαφέρον σκεπτικό: η απόκτηση ενός πιο έμπειρου στόπερ, και δη όχι οπωσδήποτε αριστεροπόδαρου, αλλά ίσως ιδανικά δεξιοπόδαρου, που να έχει συνηθίσει να παίζει και δεξιά, αλλά και αριστερά. Έτσι ώστε να μπορεί να ταιριάξει τόσο με τον Πιρόλα, όσο και με τον Ρέτσο-κι ας είναι δύο δεξιοπόδαροι στην τελευταία περίπτωση .

Άσχετο: Ο…Θαλής είναι υψηλού επιπέδου επιθετικός. Απλά στην Παλμέϊρας έχουν επιλέξει να προωθήσουν ένα άλλο παιδί στην ηλικία του (20 στα 21 κι αυτός), τον Βίτορ Ρόκε, που είναι πιο έτοιμος από τον Τάλις κι έχει προλάβει κι έχει παίξει κι ένα χρόνο στην Ισπανία, με την Μπαρτσελόνα και την Μπέτις. Η δε Παλμέϊρας τον έχει αγοράσει με 25 εκ. Ευρώ και δεν έχει την πολυτέλεια να μην της βγει…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Το καλό στο τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού, με την Ίντερ, είναι ότι αρκετές φορές οι παίκτες του Ολυμπιακού κυκλοφόρησαν σωστά την μπάλα. Με τη μία, γρήγορα και με ακρίβεια. Κι αυτό γιατί έβγαλαν καλές συνεργασίες τέσσερις «ερυθρόλευκοι» που το έχουν αυτό το συνδυαστικό ποδόσφαιρο.

Ο Στρεφέτσα, ο Καμπελά, ο Γιαζίτσι κι ο Νασιμέντο είχαν πραγματικά καλές και άμεσες συνεργασίες αρκετές φορές. θα έλεγα ότι σε αυτό το κομμάτι ο κοντόσωμος Πορτογάλος ήταν πολύ αποδοτικός, με την ικανότητα που έχει να παίζει με ταχύτητα το ένα-δύο. Μάλιστα, όσο ξεψαρώνει δείχνει διάθεση και να απειλήσει την αντίπαλη εστία, έχοντας δύο τελικές στο τελευταίο φιλικό. Ένα σουτ έξω από την περιοχή που δεν ήταν κακό, αλλά όχι και τόσο καλό για να απειλήσει τον αντίπαλο γκολκίπερ και ένα έξυπνο τακουνάκι στο 93’ σε μία χαμηλή σέντρα του Κοστίνια, με την μπάλα όμως να κοντράρει σε αμυντικό.

Έχει το μειονέκτημα ο Νασιμέντο ότι στις μονομαχίες σώμα με σώμα συνήθως υστερεί, από την άλλη ωστόσο κρατάει αρκετά καλά την μπάλα, πρεσάρει, πασάρει, κλέβει και όσο παίρνει αυτοπεποίθηση αρχίζει και κάνει με επιτυχία και πιο δύσκολες μπαλιές, όπως π.χ. κάθετες προς τα εξτρέμ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι