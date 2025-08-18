Βαγιαννίδης: «Περήφανη στιγμή για μένα και την οικογένειά μου»

Το μήνυμα του Γιώργου Βαγιαννίδη μετά το ντεμπούτο με την φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβώνας και την ασίστ που έδωσε.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης έκανε χθες την πρώτη του συμμετοχή με τη νέα του ομάδα, Σπόρτινγκ Λισαβώνας. Ο Έλληνας δεξιός μπακ πέρασε ως αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα με την Αρούκα στην θέση του Φρεσνέδα, με το σκορ στο 3-0 και τους φιλοξενούμενους να έχουν μείνει με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ναντίν στο 30ο λεπτό.

Μάλιστα μόλις τέσσερα λεπτά μετά εκείνος έδωσε και την πρώτη του ασίστ. Ο Κατάμο του έδωσε την μπάλα μέσα στην περιοχή, εκείνος έκανε την παράλληλη σέντρα και «σέρβιρε» έτοιμο γκολ στον Μάνγκας στο 50ο λεπτό, που πλάσαρε προ κενής εστίας.

Ο Βαγιαννίδης ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος τόσο για την παρθενική του συμμετοχή όσο και για το πως εξελίχθηκε αυτή κι έπειτα από τον αγώνα έκανε μία σχετική ανάρτηση όπου έγραψε: «Πρώτη εμφάνιση και μία πολύ περήφανη στιγμή για μένα και την οικογένειά μου»