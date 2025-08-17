Ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης είναι από τα μεγάλα κέρδη της προετοιμασίας του ΟΦΗ, καθώς έχει κερδίσει πλήρως την εμπιστοσύνη του Μίλαν Ράσταβατς και δείχνει έτοιμος για να κάνει τη διαφορά την ερχόμενη σεζόν.

Βάσει του αρχικού προγραμματισμού του ΟΦΗ το σπουδαίο φιλικό με την Κυπελλούχο Ιταλίας, Μπολόνια, θα ήταν η «πρόβα τζενεράλε» των Κρητικών πριν την πρεμιέρα τους στο πρωτάθλημα, η οποία όμως πήρε... παράταση, λόγω της αναβολής που ζήτησε ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς ήταν εξαιρετική κόντρα στους Ροσομπλού, τους οποίους υπέταξε στην έδρα τους με 4-2 και εκτός από τον Ταξιάρχη Φούντα (2 γκολ - 1 ασίστ), για τον οποίο δεν χωράει αμφιβολία πως είναι παίκτης διαφοράς, ξεχώρισε ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης, έχοντας γκολ και ασίστ. Βέβαια αυτό έχει πάψει πλέον να αποτελεί είδηση.

Ο 21χρονος επιθετικός δεν λογίζεται πλέον από τα νεαρά παιδιά της ακαδημίας, τους οποίους τσεκάρει ο Μίλαν Ράσταβατς, για την προοπτική που έχουν για το μέλλον. Πρόκειται για παίκτη πρώτης γραμμής και διεκδικεί τη θέση του στα βασικά πλάνα του Σέρβου τεχνικού των Κρητικών, ο οποίος από την περασμένη σεζόν έχει δείξει πως τον εμπιστεύεται.

Ο χιαστός, η εμπιστοσύνη και η επιστροφή

O Θεοδοσουλάκης γεννήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου του 2004 στο Ρέθυμνο, όπου έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον τοπικό Αστέρα. Το 2019 εντάχθηκε στις υποδομές του ΟΦΗ, όπου αγωνίστηκε στις ομάδες Κ17 και Κ19, στην οποία έκανε... θραύση με 39 συμμετοχές και 14 γκολ. Αγωνίζεται τόσο στα φτερά της επίθεσης, όσο και ως φορ, θέση στην οποία τον καθιέρωσε ο Ράσταβατς στην καλοκαιρινή προετοιμασία.

Τον Αύγουστο του 2022 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΟΦΗ και στις 20 εκείνου του μήνα ντεμπούταρε σε ανδρικό επίπεδο, σε ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, έχοντας ως προπονητή τον Legend του συλλόγου Νίκο Νιόπλια.

Τον Μάιο του 2023 στάθηκε τρομερά άτυχος, καθώς σε ηλικία 19 ετών υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό γόνατο, σε παιχνίδι της Κ19 με την αντίστοιχη ομάδα του Παναιτωλικού. Τον Αύγουστο του 2023 η διοίκηση του Μιχάλη Μπούση έδειξε έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπο του, καθώς του επέκτεινε πρόωρα το συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2027.

Μετά από περίπου εννέα μήνες επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, καθώς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του ΟΦΗ για εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Φυσικά αυτό ήταν το πιο δύσκολο διάστημα της καριέρας του, όπως και για κάθε αθλητή, ειδικά σε τόσο νεαρή ηλικία, όμως δούλεψε σκληρά και δεν έχασε την πίστη του.

Ο Ράσταβατς τον ξεχώρισε

Επί της ουσίας η περασμένη σεζόν ήταν η πρώτη του ως ενεργό μέλος του ροτέισον, καθώς έκανε 19 από τις 30 εμφανίσεις που έχει κάνει με την πρώτη ομάδα του ΟΦΗ και οι 18 ήταν υπό τις οδηγίες του Μίλαν Ράσταβατς.

Από τον περασμένο Νοέμβριο και το ματς με την Athens Kallithea στο «Γεντί Κουλέ» (δεν χρησιμοποιήθηκε) ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων επιθετικός μονιμοποιήθηκε στην 20αδα του Ομίλου. Το πρώτο του επαγγελματικό γκολ ήρθε στις 18 Δεκεμβρίου του 2024, στο ευρύ 5-0 επί της Παναχαϊκής και στο αμέσως επόμενο παιχνίδι με το Βόλο στο Ηράκλειο (4-0) άνοιξε λογαριασμό στο πρωτάθλημα.

Την πρώτη του ευκαιρία ως βασικός την πήρε στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στην οποία άνοιξε το σκορ, με το τρίτο του γκολ με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Η ενέργεια που έδινε με την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο αλλά και η καλή του σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα τον έκαναν να ξεχωρίσει στα μάτια του Μίλαν Ράσταβατς, ο οποίος τον έβαλε βασικό σε πέντε διαδοχικά παιχνίδια στα Play Offs 5-8 της Stoiximan Super League, δείγμα των σκέψεων του για το άμεσο μέλλον. Αξιοσημείωτο πως στον τελικό Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ όταν ο Σέρβος τεχνικός αποφάσισε να ρισκάρει για την ισοφάριση έβαλε στην κορυφή της επίθεσης τον νεαρό Ρεθυμνιώτη και όχι τον έμπειρο Γιουνγκ, ο οποίος είναι και πιο «κλασικός» φορ περιοχής.

Βασικός φορ σε 5/6 φιλικά

Και φτάνουμε στο διάστημα της καλοκαιρινής προετοιμασίας, όπου ο Θεοδοσουλάκης τράβηξε την ευκαιρία του από τα μαλλιά, γνωρίζοντας πως έχει την εμπιστοσύνη του προπονητή του. Παράγοντας σημαντικός που ανεβάζει ψυχολογικά οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή.

Από το πρώτο φιλικό της προετοιμασίας στην Ολλανδία, κόντρα στην Ντόορντρεχτ, ο Θεοδοσουλάκης ήταν ο βασικός φορ στο 4-2-3-1 του Μίλαν Ράσταβατς και πήρε το χρίσμα για την αρχική ενδεκάδα σε πέντε από τα έξι φιλικά που έδωσε ο ΟΦΗ, αφήνοντας πίσω τους τόσο τον βασικό την περασμένη σεζόν Έντι Σαλσέδο, όσο και τον Άντρεϊ Γιουνγκ.

Για την ακρίβεια ο 21χρονος επιθετικός ξεκίνησε στην αρχική ενδεκάδα κόντρα στην Ντε Χανγκ, ήρθε από τον πάγκο στο τρίτο φιλικό με τη Σπάρτα Ρότερνταμ και εν συνεχεία δεν έβγαλε ξανά τη φανέλα του βασικού στους αγώνες με Άλκμααρ, Αλ Φαΐχα και Μπολόνια. Θυμίζουμε πως κόντρα στους Ροσομπλού ο νεοαποκτηθέντας Μάρκο Ρακονιάτς ήρθε από τον πάγκο (κέρδισε πέναλτι), ενώ ο Γιουνγκ είχε μείνει στο Ηράκλειο.

Παρόλο που μας «συστήθηκε» ως εξτρέμ ο Ράσταβατς τον δούλεψε πολύ στην προετοιμασία ως φορ, καθώς θεωρεί πως έχει τα στοιχεία να υπηρετήσει αυτόν το ρόλο. Είναι γρήγορος, κινητικός στο χώρο, παίζει καλά με το κεφάλι, ξέρει να κρατάει μπάλα αλλά και να τη σπάει με μια επαφή, ενώ εδώ και τρία φιλικά σκοράρει συνεχόμενα.

Πέτυχε το πρώτο του γκολ στα φιλικά προετοιμασίας στην ισοπαλία με την Άλκμααρ, «χτύπησε» δις κόντρα στην Αλ Φαΐχα, ενώ ενάντια στην Κυπελλούχο Ιταλίας Μπολόνια είχε γκολ και ασίστ! Εάν είναι σταθερός και συνεχίσει με ανάλογες εμφανίσεις, σε συνδυασμό με την εμπιστοσύνη που έχει αποδείξει πως έχει προς το πρόσωπο του ο Μίλαν Ράσταβατς, η σεζόν 2025-26 αναμένεται να είναι αυτή της «εκτόξευσης» για τον Γιάννη Θεοδοσουλάκη.