Ο μέσος του ΟΦΗ, Θανάσης Ανδρούτσος, μεταφέρθηκε για προληπτικό έλεγχο σε νοσοκομείο της Μπολόνια, λόγω χτυπήματος στο κεφάλι.

Άτυχος στάθηκε ο Θανάσης Ανδρούτσος στη φιλική «τεσσάρα» του ΟΦΗ επί της Μπολόνια στην Ιταλία. Ο διεθνής Έλληνας χαφ αγωνίστηκε βασικός, στο πλευρό του Ζήση Καραχάλιου, όμως αντικαταστάθηκε στο 69ο λεπτό από τον αρχηγό, Χουάν Νέιρα, λόγω χτυπήματος στο κεφάλι, αν και αρχικά προσπάθησε να συνεχίσει.

Για καθαρά προληπτικούς λόγους ο 28χρονος χαφ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Μπολόνια, όπου θα περάσει από ιατρικό έλεγχο.