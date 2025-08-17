Καλάμπρια: «Να φανώ αντάξιος των προσδοκιών, έτοιμος για νίκες και τίτλους» (vid)

Ο Νταβίντε Καλάμπρια έφτασε στην Αθήνα αργά το βράδυ του Σαββάτου (16/08) για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις.

Ειδικότερα ο Ιταλός δεξιός μπακ και νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, Νταβίντε Καλάμπρια, μετά από σχετικές ερωτήσεις κατά την άφιξή του επισήμανε για:

Τη μεταγραφή του: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Να ξεκινήσω μία νέα περιπέτεια. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο, τη διοίκηση και τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, οι οποίο δείξανε ότι με θέλανε. Έτσι επέλεξα να έρθω εδώ και να γίνω πραγματικά αντάξιος των προσδοκιών.

Το ότι θα παίξει εκτός Ιταλίας: Όπως είπα για μένα ήταν μία επιλογή. Ήθελα να ξεκινήσω κάτι καινούριο εκτός της χώρας μου. Κάτι καινούριο. Μία νέα περιπέτεια. Έχω ετοιμαστεί για αυτό. Έχω προετοιμαστεί για να μπορέσω να επιστρέψω σε μία άλλη προοπτική με άλλη ομάδα και με θέληση. Επίσης ήξερα και εκτίμησα το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός με ήθελε επίσης, οπότε είμαι έτοιμος να έρθω εδώ και να συνεχίσω για νίκες και για τίτλους.

Το εάν είδε τον αγώνα με τη Σαχτάρ: Δεν ήταν εύκολο να δω από την Ιταλία το παιχνίδι αλλά άκουσα, έμαθα και μίλησα με τον Τζούρισιτς και τώρα προετοιμαζόμαστε για άλλον έναν αγώνα που θα μας βάλει πιστεύω σε καλή ψυχολογία.

Τον κόσμο της ομάδας: Έρχομαι από τη Μίλαν που είχε φανταστικούς οπαδούς. Επίσης πολύ θερμούς οπαδούς είχε και η Μπολόνια, που πάντα μας υποστήριζε. Ξέρω ότι οι φίλαθλοί μας είναι πολύ θερμοί και δεν βλέπω την ώρα να εμφανιστώ μπροστά τους και είμαι σίγουρος ότι οι φίλαθλοι θα βοηθήσουν την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο.

