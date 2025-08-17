Ο Νταβίντε Καλάμπρια έφτασε στην Αθήνα αργά το βράδυ του Σαββάτου (16/08) για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Στην Αθήνα και το «Ελ.Βενιζέλος» προσγειώθηκε ο Νταβίντε Καλάμπρια το βράδυ του Σαββάτου (16/08), με τον Ιταλό δεξιό μπακ να έρχεται στην χώρα μας για να κλείσει και το τυπικό σκέλος της μετακίνησής του στον Παναθηναϊκό.

Η συμφωνία για την απόκτησή του οριστικοποιήθηκε λίγο μετά την επική πρόκριση επί της Σαχτάρ στην Κρακοβία. Οι «πράσινοι» κατέβαλαν σημαντική προσπάθεια προκειμένου να τον πείσουν να υπογράψει στο «τριφύλλι» και να κλείσει τ' αυτιά στις αντίπαλες «σειρήνες», δίνοντάς του παράλληλα κι ένα πολύ καλό συμβόλαιο, το οποίο θα έχει διάρκεια τριών ετών.

Τώρα εκείνος αναμένεται να μεταβεί στο ξενοδοχείο του για να ξεκουραστεί και την Κυριακή (17/08) θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, κι αν όλα πάνε καλά, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.