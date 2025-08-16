Σε ένα φιλικό παιχνίδι που μόνο ως... φιλικό δεν εξελίχθηκε Ατρόμητος ηττήθηκε από τη Λάτσιο στο Ριέτι με 2-0.

Σε φιλικό αγώνα... ειδικών συνθηκών, με πολλή ένταση, δυο συρράξεις και μια αποβολή για κάθε ομάδα ο Ατρόμητος έχασε από τη Λάτσιο στο Ριέτι με 2-0. Αποβλήθηκαν Μανσούρ και Καστεγιάνος, οι οποίοι ήρθαν στα χέρια και προκάλεσαν διακοπή τεσσάρων λεπτών στο πρώτο μέρος.

Η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι απείλησε στο 3ο λεπτό με το καλό σουτ του Μπασίρου, ενώ στο 9' το σύνολο του Λεωνίδα Βόκολου είχε την πρώτη του ευκαιρία, με το άστοχο πλασέ του Παλμεζάνο από το ύψος της περιοχής.

Η πρώτη σύρραξη έγινε στο 29', ύστερα από χτύπημα εκτός φάση του Γκεντουζί, στον Ουεντραόγκο, με τον Κίνι να αντιδρά και το δεύτερο ακολούθησε δύο λεπτά αργότερα, έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα του Μανσούρ στον Καστεγιάνος. Οι δυο ποδοσφαιριστές ήρθαν στα χέρια και αποβλήθηκαν, με τις δυο ομάδες να συνεχίζουν 10 vs 10. H τελευταία φάση του πρώτου μέρους ήταν για τον Παλμεζάνο, ο οποίος στο 45+2 αστόχησε με δυνατό σουτ.

Οι Λατσιάλι ήταν ανώτεροι στο δεύτερο μέρος και πίεσαν την ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου. Στο 72' ο Κοσέλεφ έκανε φανταστική επέμβαση στο σουτ του Τζακάνι και στο 77' οι Ρωμαίοι προηγήθηκαν με την κεφαλιά του Νοσλίν ύστερα από σέντρα του Μάρουσιτς.

Στο 80' ο Κοσέλεφ απέκρουσε το σουτ του Πέδρο, όμως στο 90+2' ο Ισπανός τον νίκησε με σουτ με το αριστερό ύστερα από όμορφη ντρίμπλα και διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Η αρχική ενδεκάδα του Ατρομήτου: Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Παλμεζάνο, Ουεντραόγκο, Μίχορλ, Τζοβάρας, Μπακού, Φαν Φέερτ.