Ο Χρήστος Ζαφείρης δεν ξεκίνησε στην αρχική ενδεκάδα της Σλάβια Πράγας για τον αγώνα με τη Γιάμπλονετς, την ώρα που ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βρει τη «χρυσή τομή» με την ομάδα του.

Χωρίς τον Χρήστο Ζαφείρη θα παραταχθεί η Σλάβια Πράγας στην αναμέτρηση με τη Γιάμπλονετς για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Τσεχίας. Σε αντίθεση με όλα τα προηγούμενα επίσημα παιχνίδια της σεζόν ο διεθνή Έλληνας χαφ βρίσκεται στον πάγκο.

Θυμίζουμε πως ο ΠΑΟΚ εντείνει την πίεση του για την απόκτηση του 22χρονου μέσου, έχοντας κάνει πρόταση με συνολικό κόστος 12 εκατομμύρια ευρώ και έχει στο πλευρό του τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος επιθυμεί να επαναπατριστεί.

Μάλιστα υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία για τετραετές συμβόλαιο, με ετήσιες απολαβές που ξεκινούν από 1,6 εκατ. ευρώ και αυξάνονται με μπόνους.

👥 V Jablonci vyběhne tato slávistická 𝐗𝐈 #fkjsks



🇸🇰 Ivan Schranz od začátku

🔙 Igoh Ogbu zpátky v základu

🤝 David Moses s Oscarem uprostřed

🏥 Ze zdravotních důvodů chybí Dominik Javorček, Giannis-Fivos Botos a Tomáš Vlček



📰 https://t.co/8MZMfgIncI pic.twitter.com/hyGGBFLEzw August 16, 2025

Aπό την πλευρά του ο πρόεδρος του κλαμπ της Τσεχίας, Γιάροσλαβ Τβρντικ, υποστήριξε πρόσφατα πως ο ΠΑΟΚ έχει ενημερωθεί πως δεν πρόκειται να παραχωρηθεί ο παίκτης στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

Φυσικά την ίδια ώρα από πλευράς Σλάβια βγαίνει πως δεν θα φύγει ο Ζαφείρη οι Τσέχοι «ψάχνονται» στην αγορά για χαφ, έχοντας «λοκάρει» την περίπτωση του Ούγκο Βέτλεσεν της Κλαμπ Μπριζ.