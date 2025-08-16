Ζαφείρης: Εκτός ενδεκάδας της Σλάβια εν μέσω πιέσεων του ΠΑΟΚ
Χωρίς τον Χρήστο Ζαφείρη θα παραταχθεί η Σλάβια Πράγας στην αναμέτρηση με τη Γιάμπλονετς για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Τσεχίας. Σε αντίθεση με όλα τα προηγούμενα επίσημα παιχνίδια της σεζόν ο διεθνή Έλληνας χαφ βρίσκεται στον πάγκο.
Θυμίζουμε πως ο ΠΑΟΚ εντείνει την πίεση του για την απόκτηση του 22χρονου μέσου, έχοντας κάνει πρόταση με συνολικό κόστος 12 εκατομμύρια ευρώ και έχει στο πλευρό του τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος επιθυμεί να επαναπατριστεί.
Μάλιστα υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία για τετραετές συμβόλαιο, με ετήσιες απολαβές που ξεκινούν από 1,6 εκατ. ευρώ και αυξάνονται με μπόνους.
👥 V Jablonci vyběhne tato slávistická 𝐗𝐈 #fkjsks
🇸🇰 Ivan Schranz od začátku
🔙 Igoh Ogbu zpátky v základu
🤝 David Moses s Oscarem uprostřed
🏥 Ze zdravotních důvodů chybí Dominik Javorček, Giannis-Fivos Botos a Tomáš Vlček
📰 https://t.co/8MZMfgIncI pic.twitter.com/hyGGBFLEzw— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 16, 2025
Aπό την πλευρά του ο πρόεδρος του κλαμπ της Τσεχίας, Γιάροσλαβ Τβρντικ, υποστήριξε πρόσφατα πως ο ΠΑΟΚ έχει ενημερωθεί πως δεν πρόκειται να παραχωρηθεί ο παίκτης στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.
Φυσικά την ίδια ώρα από πλευράς Σλάβια βγαίνει πως δεν θα φύγει ο Ζαφείρη οι Τσέχοι «ψάχνονται» στην αγορά για χαφ, έχοντας «λοκάρει» την περίπτωση του Ούγκο Βέτλεσεν της Κλαμπ Μπριζ.
