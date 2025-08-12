Στην Πράγα ο κύκλος του Χρήστου Ζαφείρη μοιάζει να έχει κλείσει, στη Θεσσαλονίκη τον περιμένουν με ανυπομονησία. Ανάμεσα στις δύο πόλεις, ο ΠΑΟΚ και η πρόταση-ρεκόρ των 12 εκατ. ευρώ που μπορεί να γράψει ιστορία. Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει…

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά: Όλοι αναγνωρίζουν ότι η μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ βρίσκεται στο πιο κρίσιμο και κομβικό της σημείο, με όλες τις πλευρές να έχουν ρίξει τα χαρτιά τους στο τραπέζι και την παρτίδα να παίζεται πλέον στα όρια.

Ωστόσο η μεταγραφή δεν είναι μία τελειωμένη υπόθεση – όσο κι αν ορισμένα ΜΜΕ τη «σερβίρουν» έτσι. «Είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα», σημείωναν χαρακτηριστικά το μεσημέρι της Τρίτης (12/8) από τη Μικράς Ασίας. Ούτε οι αστειότητες περί «πρότασης 16 εκατομμυρίων» είναι άξιες σχολιασμού. Φάνηκε, εξάλλου, από την αντίδραση του προέδρου της Σλάβια. Ο κακός χαμός…

Ο Έλληνας διεθνής μέσος, όπως σημειώσαμε στο Gazzetta, είναι πιο κοντά από ποτέ στην Τούμπα. Όλες οι ενδείξεις οδηγούν εκεί, το ρεπορτάζ αυτό αναφέρει, αλλά στο ποδόσφαιρο η μοναδική σίγουρη στιγμή είναι αυτή της υπογραφής. Μέχρι τότε, το θρίλερ συνεχίζεται…

Γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει τον Ζαφείρη

Ο Χρήστος Ζαφείρης έχει όλα όσα λείπουν από τον Δικέφαλο: δημιουργία, ένταση, ικανότητα να επηρεάζει τον ρυθμό και την έκβαση ενός αγώνα. Είναι μόλις 22 ετών, αλλά ήδη από τους πιο επιδραστικούς χαφ της Εθνικής Ελλάδας. Στα «μάτια» του ΠΑΟΚ, αποτελεί το κομμάτι που μπορεί να συμπληρώσει το παζλ για έναν ιστορικό στόχο: την κατάκτηση του πρωταθλήματος στα 100 χρόνια του συλλόγου, όπως ακριβώς έκανε και ο Ολυμπιακός στη δική του επέτειο.

Επίσης, δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός, ότι η απόκτηση του 22χρονου διεθνή μέσου εντάσσεται και στη στρατηγική επιστροφής Ελλήνων παικτών με προσωπικότητα – τάση που φάνηκε και με την υπόθεση Γιακουμάκη.

Γιατί ο Σαββίδης δίνει αυτά τα χρήματα

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ζητούν πράξεις, και η οικογένεια Σαββίδη, Ιβάν και Γιώργης, δείχνουν ότι είναι έτοιμοι, όσο ποτέ άλλοτε, να απαντήσουν με μια κίνηση τεράστιας εμβέλειας. Δεν είναι μόνο το οικονομικό μέγεθος της πρότασης – 10,5 εκατ. ευρώ καθαρά, 1,5 εκατ. σε μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης 20% – αλλά και το μήνυμα που στέλνει: ότι ο ΠΑΟΚ έχει όραμα και δε φοβάται να κάνει την υπέρβαση.

Μέχρι πριν λίγες μέρες, ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντικ, πρώην υπουργός Άμυνας και σκληρός διαπραγματευτής, διαβεβαίωνε με στόμφο ότι «ο Ζάφι δεν πωλείται». Όμως, όταν άκουσε τον παίκτη να του λέει επίμονα «πρόεδρε, θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ» και είδε την «ασπρόμαυρη» πρόταση στο τραπέζι, το κλίμα άλλαξε. Γιατί όταν το χρήμα μιλάει, πέφτουν τα «δεν πωλείται» και τα «δεν φεύγει».

Γιατί δεν λέει το οριστικό «ναι» η Σλάβια

Η Σλάβια γνωρίζει ότι ο κύκλος του Ζαφείρη στην ομάδα έχει κλείσει. Αυτό που την κρατάει από το «ναι» είναι η έλλειψη αντικαταστάτη. Γι’ αυτό και ψάχνει πυρετωδώς στην τσεχική αγορά τον αντι-Ζαφείρη.

Ο ίδιος ο παίκτης έχει ήδη συμφωνήσει προφορικά με τον ΠΑΟΚ για τετραετές συμβόλαιο με αποδοχές που ξεκινούν από το 1,6 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα, όχι μόνο για την καριέρα του, αλλά και για να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη η οικογένειά του, που ζει ως μετανάστες στο Όσλο εδώ και 12 χρόνια.

Γιατί θα γίνει το Νο1 στην ιστορία του ΠΑΟΚ

Αν ολοκληρωθεί, η μεταγραφή του Ζαφείρη θα γίνει η ακριβότερη αγορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ, ξεπερνώντας τα 4 εκατ. ευρώ που δόθηκαν για τον Ιγκι Ίνγκασον το 2019, και θα βρεθεί στη δεύτερη θέση όλων των εποχών για το ελληνικό ποδόσφαιρο, πίσω μόνο από τα 13,5 εκατ. του Ζλάτκο Ζάχοβιτς στον Ολυμπιακό το 1999.

Άσχετο: Πέρα από το μεταγραφικό σίριαλ, ο «Δικέφαλος» έχει μπροστά του ένα κρίσιμο ματς στην Αυστρία. Η απουσία του Τάισον μοιάζει να είναι δεδομένη, αλλά ο Λουτσέσκου έχει λύσεις: είτε με τον Ιβανούσετς, είτε με τον Πέλκα και τον Κωνσταντέλια στο αριστερό άκρο.

Η ομάδα καλείται να κρατήσει την προσοχή της στον στόχο της πρόκρισης, την ώρα που στα γραφεία της Τούμπας «ψήνεται» η μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας της.