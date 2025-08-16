Ολυμπιακός: Τα παραδείγματα διαψεύδουν τον σκεπτικισμό για τα νέα παιδιά

Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο gazzetta τις διαφαινόμενες μεταγραφικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό.

Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας σκεπτικισμός ενόψει και Τσάμπιονς Λιγκ σε κάποιους φίλους του Ολυμπιακού εξαιτίας μίας τάσης που διαφαίνεται στο σύλλογο να κάνει περισσότερο μεταγραφές νέων παικτών.

Ο πρωταθλητής Ελλάδας έχει ήδη αποκτήσει τον Σιπιόνι (20 στα 21) και τον Νασιμέντο (22 στα 23), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι σε διαδικασία για ένα διπλό κτύπημα με τον Αντίνο (19 στα 20) και τον Μάντσα (21). Και διατυπώνεται κυρίως μέσα από τα social media το ερώτημα μήπως θα ήταν πιο χρήσιμο να πήγαινε ο Ολυμπιακός σε μεταγραφές πιο έτοιμων παικτών, παρά ταλαντούχων.

Ας ξεπεράσουμε την διαπίστωση πως όταν είχε αποκτηθεί ο 35άρης Καμπελά, το ερώτημα ήταν, «όλο μεγάλους σε ηλικία παίκτες θα φέρνουμε», κι ας πάμε παρακάτω. Και το παρακάτω σε πρώτη φάση είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει πολλούς έτοιμους ηλικιακά, να το πούμε έτσι, παίκτες. Ένα πολύ μεγάλο γκρουπ με τον 36άρη Πασχαλάκη, με 35άρηδες (Γκαρθία, Καμπελά), τον 33άρη Ρόντινεϊ, τον 32άρη Ελ Κααμπί, τους 30άρηδες Ζέλσον και Τσικίνιο, τον 29άρη Γιάρεμτσουκ, τους 28άρηδες Στρεφέτσα και Γιαζίτσι. Κι ακόμη τον 27άρη Ρέτσο, τους 26άρηδες Ορτέγκα, Μπρούνο και τους 25άρηδες Κοστίνια, Μπιανκόν. Οι δε Έσε (23 στα 24), Τζολάκης (22 στα 23) και Πιρόλα (23 στα 24) είναι παίκτες με ήδη αρκετές έως πολλές παραστάσεις.

Μιλάμε για μία ολόκληρη 18άδα ηλικίας στη συντριπτική πλειοψηφία της από 27 έως 36 ετών και κάποια ακόμη παιδιά από 23 έως 26 ετών. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτή την πραγματικότητα. Κι ας συνεχίσουμε με μία άλλη, την παρουσία των πιο νέων παιδιών ειδικά τα τελευταία χρόνια με την «ερυθρόλευκη» φανέλα στην Ευρώπη.

Μόλις την περασμένη σεζόν ο Ολυμπιακός έκανε μία καλή παρουσία σε 10 αγώνες στο Γιουρόπα Λιγκ με εξαίρεση ένα παιχνίδι, στη Νορβηγία, έχοντας δύο 18άρηδες, ιδίως τον Μουζακίτη και συχνά και τον Κωστούλα, από τους οποίους πήρε σημαντικές βοήθειες-μεταξύ άλλων τρεις ασίστ από τον Μούζα και μία από τον Κωστούλα, που κέρδισε κι ένα πέναλτι. Ο δε Ολυμπιακός πήρε το Κόνφερενς Λιγκ με βασικό γκολκίπερ τον Τζολάκη πριν γίνει 22 ετών. Κι ας θυμηθούμε ότι ο Ρέτσος είχε παίξει κι αυτός βασικός στο Γιουρόπα Λιγκ στα 18 του, ε;

Και για να μην πάμε μόνο στα Ελληνόπουλα. Ο Έσε κι ο Πιρόλα έπαιξαν βασικοί στον Ολυμπιακό στην Ευρώπη στα 22 τους. Και ήταν μια χαρά. Ακόμη στα πιο φρέσκα: ο Σιπιόνι έχει ήδη εντυπωσιάσει στην προετοιμασία της ομάδας και μοιάζει να έχει κερδίσει ήδη θέση στην ενδεκάδα.

Το πλάνο του Ολυμπιακού φαίνεται να είναι η συγκρότηση ενός ρόστερ με το 60% των παικτών να είναι έμπειροι παίκτες και το 40% πιο νέα παιδιά, αν σκεφθούμε και την παρουσία των Καλογερόπουλου, Λιατσικούρα, Πνευμονίδη (από 19 έως 21 ετών). Σαν σκεπτικό δεν μοιάζει καθόλου κακή ιδέα. Μάλλον ακολουθεί την σύγχρονη τάση που μιλάει για προώθηση όσο το δυνατόν πιο νεαρών παικτών με ταλέντο.

Μόνο στην πράξη θα δούμε αν θα πετύχει, ωστόσο τα πολλά παραδείγματα που κατέγραψα δείχνουν ότι αυτός ο σκεπτικισμός που υπάρχει δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα. Σημασία δεν έχει ο μεγάλος και ο μικρός σε ηλικία παίκτης, αλλά ο καλός παίκτης. Βεβαίως είναι Τσάμπιονς Λιγκ, παίζει ρόλο κι η εμπειρία, ωστόσο πάνω απ΄ όλα παίζει ρόλο η ποιότητα, η διάθεση, τα τρεξίματα, η ένταση και να έχεις καλή ομάδα.

Όλα αυτά, περιμένοντας τις εξελίξεις, που θα επιβεβαιώσουν όσα γίνονται τώρα. Γιατί ξέρουμε πώς και πόσο αλλάζουν πολλές φορές τα πράγματα.

Άσχετο:

Λέμε για τον Μίλια, που πράγματι ήταν στις πρώτες μεταγραφικές εισηγήσεις του Μεντιλίμπαρ. Απλά, ας έχουμε υπόψιν μας ότι επί δύο μήνες ο Ολυμπιακός περίμενε να γίνει αυτό το deal, αλλά ενώ τα είχε βρει σε όλα με τον παίκτη με ένα πολύ πλούσιο συμβόλαιο, η Χετάφε το μόνο που έκανε όλο αυτό το διάστημα ήταν να πέσει από τα 10 εκ. Ευρώ που αρχικά ζητούσε στα 8 εκ. Ευρώ.

Αντικειμενικά είναι πολλά λεφτά για έναν πραγματικά καλό κεντρικό χαφ, που όμως σε ένα μήνα γίνεται 31 ετών, άρα με σχεδόν μηδενική μεταπωλητική αξία. Λέγεται ότι πλέον έχει ρίξει τις απαιτήσεις της στα 5-6 εκ. Ευρώ, καθώς δεν έχει προσφορά για τον Μίλια, αλλά κι αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Για δε τον Μπράϊαν Χιλ, άλλο βασικό μεταγραφικό αίτημα του προπονητή, ο Ολυμπιακός επιμένει όλο το καλοκαίρι και ακόμη και τώρα ο αριστερός εξτρέμ επιμένει και απαντάει ότι προτεραιότητα του είναι να μείνει στην Ισπανία, παρότι δεν έχει ακόμη καμία συγκεκριμένη πρόταση.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι με τη Νάπολι και βρέθηκε να χάνει 0-1 από το 16΄, ήταν η κακή εικόνα του Έσε σε αυτό το διάστημα. Με τον Αργεντίνο να μοιάζει εκτός τόπου και χρόνου. Όσο το παιχνίδι προχωρούσε άρχισε κάπως να παίρνει τα πάνω του και στο β΄ ημίχρονο έγινε πιο…κανονικός, βοηθώντας και στις τρεις φάσεις του παιχνιδιού, για να αποδειχθεί πόσο πολύτιμος είναι.

Ίσως να έπαιξε ρόλο κι ότι ο Έσε δεν είχε καθόλου χημεία με τον Σιπιόνι και χρειάστηκε χρόνο, καθότι οι δύο συμπατριώτες δεν είχαν ξαναπαίξει μαζί ούτε λεπτό στην προετοιμασία. Ίσως πάλι να είναι ακόμη επηρεασμένος από την αποχή του από όλα τα πρώτα φιλικά λόγω της θλάσης που έβγαλε πολύ γρήγορα στην Ολλανδία. Είναι, πάντως, ένα ενδιαφέρον δίδυμο οι δύο Αργεντίνοι, ειδικά για πιο σκληρά παιχνίδια. Διότι μπορεί να παίξουν και μπρος και πίσω. Αρκεί να «δέσουν» και να βρουν τα τετραγωνικά τους.

Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι ο Έσε επί Μεντιλίμπαρ παίζει περισσότερο οκταροεξάρι παρά εξαροοκτάρι, αν θυμηθούμε ότι την περασμένη σεζόν είχε πολλές φορές λίγο πίσω του τον Γκαρθία και την προπερασμένη σεζόν τον Ιμπόρα. Έχει την ικανότητα να παίζει και εξάρι και οκτάρι.

Και για το τέλος ένα ιμότζι