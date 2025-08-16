ΑΕΚ: Ο Περέιρα εκτός με μυϊκό τραυματισμό
Άτυχος στάθηκε ο Ρομπέρτο Περέιρα καθώς ο 34χρονος Αργεντινός μέσος της ΑΕΚ στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού αντικαταστάθηκε μόλις στο τέταρτο λεπτό λόγω τραυματισμού.
Ο Περέιρα σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχει υποστεί συγκεκριμένα έναν μυϊκό τραυματισμό, κάτι που σημαίνει ότι η Ένωση θα τον στερηθεί για το επόμενο διάστημα.
Από την ΑΕΚ δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση, ωστόσο όλα δείχνουν ότι ο Περέιρα δεν θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ στο πλαίσιο των play off του Conference League και η επιστροφή του ίσως πάει για μετά τη διακοπή του Σεπτεμβρίου για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Περέιρα παρέμεινε στην ευρωπαϊκή λίστα που δήλωσε η ΑΕΚ στην UEFA για τα ματς με την Άντερλεχτ, ωστόσο οι κιτρινόμαυροι αναμένεται να αποφασίσουν για δύο αλλαγές που έχουν δικαίωμα με τη μία να αναμένεται να είναι ο Αργεντινός χαφ.
Όπως γίνεται αντιληπτό πρόκειται για ένα σημαντικό πλήγμα καθώς ο «Τούκου» αποτελεί έναν βασικότατο παίκτη στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς στη μεσαία γραμμή και στον σχηματισμό του ρόμβου που επιλέγει, ενώ ο Αργεντινός μέσος είχε ξεκινήσει σε φόρμα τη νέα σεζόν.
