ΠΣΑΠΠ για Ρότα: «Τη στιγμή της μεγάλης σου χαράς, επέλεξες να μιλήσεις για τη ζωή»

Ο ΠΣΑΠΠ αποθέωσε τον Ρότα για τις δηλώσεις που έκανε μετά τη φιέστα της ΑΕΚ.

Ο Λάζαρος Ρότα έστειλε το δικό του μήνυμα μετά τη φιέστα της ΑΕΚ. Τη στιγμή που σύσσωμη η Ένωση γιόρταζε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος, ο διεθνής μπακ στάθηκε σε ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Καθώς ο πρωταθλητής Ελλάδας αναφέρθηκε στις αυτοκτονίες των δύο 17χρονων κοριτσιών.

«Ζούμε σε μια εποχή που βλέπεις κόσμο που νομίζεις ότι είναι χαρούμενος, δίχως κανείς να καταλαβαίνει πως είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε εποχή που ο κόσμος είναι διαλυμένος, εξαντλημένος, για να δείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ισως θα έπρεπε και εμείς όταν ρωτάμε κάποιον αν είναι καλά, να το εννοούμε αληθινά και ίσως έτσι ο άνθρωπος που ρωτάμε να μην αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο. Θέλω να αναφερθώ σε όλους αυτούς που παλεύουν πραγματικά μέσα τους. Να μην πάρουν μια απόφαση που είναι μόνιμη και χωρίς γυρισμό, για ένα πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Λίγη ώρα μετά το συγκινητικό μήνυμα ο ΠΣΑΠΠ έκανε μια ανάρτηση τονίζοντας πόσο σημαντικά ήταν τα λόγια του: «Να ακουστούν παντού τα λόγια σου, Λάζαρε. Γιατί τη στιγμή της μεγάλης σου χαράς, επέλεξες να μιλήσεις για τη ζωή και τις νέες ψυχές.

Και κουβέντα στην κουβέντα, πράξη στην πράξη, μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Οφείλουμε, τουλάχιστον, να προσπαθήσουμε.

Να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο...».