Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για το γεγονός ότι στην ΑΕΚ έχουν σε πρώτο πλάνο τον χαφ (και όχι τον δεξί μπακ) και γράφει για το δικαίωμα αναβολής στην πρεμιέρα.

Όσο περνάνε οι μέρες και πλησιάζουμε στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με αντίπαλο τον Άρη Λεμεσού για το Conference League και μια θέση στα play offs της διοργάνωσης, όπου μάλλον θα βρίσκεται η Άντερλεχτ και από την οποία θα διεκδικηθεί το εισιτήριο για τη League Phase της διοργάνωσης, προφανώς και στην κιτρινόμαυρη καθημερινότητα δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο οποίο να εστιάζει κανείς. Ειδικά εντός και γύρω από την ομάδα, στα Σπάτα, στην Νέα Φιλαδέλφεια και τα γραφεία της ΠΑΕ, παντού πλην του κόσμου φυσικά ο οποίος τέτοια εποχή πάντα έχει σε συνάρτηση με το αγωνιστικό και το κομμάτι της ενίσχυσης για το οποίο θα εστιάσουμε σε τούτο το blog σχετικά με το πού κινείται και τι δείχνει σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας να συνιστά προτεραιότητα για τους ιθύνοντες του αγωνιστικού σχεδιασμού της Ένωσης. Ωστόσο και από εμάς, τον χώρο των ΜΜΕ, από απόψε το βράδυ έως και την ώρα της σέντρας του αγώνα με τον Άρη Λεμεσού στην Νέα Φιλαδέλφεια, θα πρέπει να υπάρξει μια άνω τελεία σε οτιδήποτε άλλο πλην του καθαρά αγωνιστικού και της υπόθεσης ρεβάνς και πρόκρισης! Από την επόμενη μέρα κιόλας -και μακάρι με την πρόκριση εξασφαλισμένη- θα μπορούμε να επανέλθουμε στα ζητήματα ενίσχυσης και όχι μόνο του ρόστερ...

Ωστόσο είναι ξεκάθαρο τούτη τη στιγμή που γράφουμε αυτό το κείμενο, δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να προκληθεί και πού να πάει η κουβέντα μετά το ματς με τους Κύπριους και ανάλογα την εξέλιξή του, ότι η ΑΕΚ έχει θέσει ως προτεραιότητα την απόκτηση ενός μέσου, ενός εξαριού που να δύναται να αγωνιστεί ως deep lying playmaker όπως το κάνει ο Πέτρος Μάνταλος και ο οποίος θα πάρει τη θέση του βασικού, ή πιο σωστά θα τη μοιράζεται με τον αρχηγό και διεθνή άσο του Δικέφαλου! Η αναζήτηση ενός τέτοιου παίκτη τρέχει εδώ και καιρό με τον Μόρο να ήταν βασική υποψηφιότητα μα το χρόνο και την Μπολόνια δεδομένα αντίπαλους της Ένωσης οπότε και τώρα έχει ήδη στραφεί σε άλλες περιπτώσεις και έχει κάνει κρούσεις και επαφές ο διευθυντής ποδοσφαίρου προκειμένου να είναι έτοιμος για να τελειώσει την περίπτωσή του όπως το έκανε με τον Λούκα Γιόβιτς: λίγο πριν τις αναμετρήσεις για τα play offs του Conference League προκειμένου να είναι διαθέσιμο το απόκτημα (θα είναι το έβδομο αν θυμάμαι σωστά για την ΑΕΚ φέτος το καλοκαίρι) από το πρώτο ματς μεν, στο δεύτερο παιχνίδι και την ρεβάνς στην Αθήνα ακόμη περισσότερο δε.

Εδώ να ξεκαθαρίσω κάτι: αντιλαμβάνομαι και δικαιολογώ απόλυτα την επιθυμία του Μάρκο Νίκολιτς για έναν ποδοσφαιριστή που θα δύναται να καλύψει ακόμη καλύτερα απ' ότι το κάνει με επιτυχία έως τώρα ο Πέτρος Μάνταλος στη θέση του έξι στο 4-4-2 με ρόμβο. Προφανώς και αποτελεί κομβική θέση για τη λειτουργία του αγωνιστικού σχεδίου που έχει στο μυαλό του ο Σέρβος προπονητής και εννοείται πως η υποχρέωση του club, της ιδιοκτησίας και ειδικότερα του Ριμπάλτα, είναι να του είχαν φέρει ήδη τον ποδοσφαιριστή αυτόν για να τρέξει το πρότζεκτ που έχει στο κεφάλι του ο Νίκολιτς (ευτυχώς που μας βγήκε ο Μάνταλος εκεί διαφορετικά...). Ωστόσο στη δική μου ποδοσφαιρική λογική και αντίληψη η προτεραιότητα έπρεπε να είναι ο δεξιός μπακ (και ο αριστερός ανάλογα με το τι θα βγάλει στο χορτάρι ο Πένραϊς) όπου δεδομένα απαιτείται αναβάθμιση και ειδικότερα από τη στιγμή που ο νυν προπονητής επιθυμεί να εφαρμόσει το 4-4-2 σε ρόμβο: τακτική επιλογή που επιβάλλει πολύ αξιόλογα ακραία μπακ! Εκεί, στο δεξί άκρο της άμυνας, υπάρχουν δυο μπακ ταχυδυναμικά με τον Ρότα να δύναται να συμμετέχει και λίγο περισσότερο επιθετικά, όμως κανείς από τους δυο (και το Οντουμπάτζο) δεν είναι το μπακ που απαιτεί ο ρόμβος και χρειάζεται -φάνηκε και πέρυσι- αναβάθμιση!

Μοιάζει για να γίνει κάτι τέτοιο να πρέπει να αποχωρήσει, παραχωρηθεί πιο σωστά, κάποιος εκ των δυο και δεν ξέρω αν δύναται να το πετύχει ο Ριμπάλτα με δυο ποδοσφαιριστές των οποίων τα συμβόλαια ολοκληρώνονται ούτως ή άλλως το επόμενο καλοκαίρι, αλλά το να υπήρχε δεξί μπακ καλύτερο απ' αυτά που έχει στη διάθεσή του ο Νίκολιτς, εκτιμώ ότι συνιστούσε ανάγκη και παράλληλα υποχρέωση! Όπως και να 'χει δεν αποφασίζουμε εμείς γι' αυτά τη στιγμή που πρέπει να καταστεί σαφές για τα στόπερ αν θα υπολογίζεται στην ουσία και όχι στα λόγια για τέταρτο στόπερ ο Χρυσόπουλος, μακάρι να σημειώσω εδώ γιατί εγώ τον πιστεύω, αλλά και αν θεωρεί ο κόουτς πως δεν χρειάζεται άλλος αλλά είναι οκ με τους τέσσερις! Βέβαια για τέτοιες λεπτομέρειες υπάρχει η δυνατότητα της τελευταίας στιγμής, διότι πρέπει να δούμε αν θα υπάρχει και Ευρώπη για την ΑΕΚ, δίχως Conference League δύσκολα πας στη σεζόν με πέντε στόπερ, τη στιγμή που μπορείς στην πολύ στραβή να τοποθετήσεις εντός συνόρων σε αναμέτρηση και τον Κοσίδη που είναι και η φυσική του θέση και ας τον δουλέψαμε αναγκαστικά αρκετά ως δεξί μπακ. Για να καταλήξω με το κομμάτι της ενίσχυσης και των αναγκών στα δικά μου μάτια και στη δική μου ποδοσφαιρική λογική μοιάζουν ανάγκες πρώτες γραμμής τούτη την περίοδο ο χαφ στο «6» και περισσότερο ακόμη ο δεξιός μπακ και έπειτα ο φορ και ο στόπερ...

Για να κλείσω κράτησα το ενδεχόμενο αξιοποίησης του δικαιώματος αναβολής στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος: δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά το ρεπορτάζ μου αναφέρει πως ο Νίκολιτς (και μπράβο του), δεν το θέλει αυτό παρά το γεγονός ότι προηγείται ταξίδι (αν περάσει στα play offs φυσικά) στο Βέλγιο και ματς την Πέμπτη στις 21 Αυγούστου, με την ομάδα να επιστρέφει Παρασκευή και Σάββατο να προπονείται για να αγωνιστεί Κυριακή με τον Πανσερραϊκό στης Φιλαδέλφειας τα μέρη. Η ΑΕΚ αν χρειάζεται κάτι, η ομάδα και μεμονωμένα κάποιοι ποδοσφαιριστές, είναι ρυθμό και σερί αγώνων όπως φάνηκε και με την Χάποελ Μπερ Σεβά και με τον Άρη Λεμεσού, όπου και στις τρεις αναμετρήσεις αν η Ένωση είχε κάποια ματς πίσω της θα είχε κάνει προκρίσεις με τέσσερις νίκες ελέω τρεξιμάτων, εντάσεων και κυρίως ρυθμού! Επιπρόσθετα θα της αλλάξουν όλα σε επίπεδο προγράμματος, θα τα βρει μπροστά της και μαζεμένα, σε μια περίοδο και σεζόν που θα 'χει ούτως ή άλλως πολλές διακοπές για Εθνικές (σ.σ.: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο)! Άρα δικαιολογημένα και απόλυτα σωστά, παρά την όποια κούραση μπορεί να προκύψει απ' το ταξίδι εφόσον υπάρξει (και το ευχόμαστε όλοι) τέτοιο, ο Σέρβος προπονητής μοιάζει να μη σκέφτεται να κάνει χρήση του δικαιώματος η ΑΕΚ...