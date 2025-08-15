Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την συμφωνία με τον Νταβίντε Καλάμπρια και αναμένει σύντομα τον ερχομό του στην Ελλάδα.

Λίγο μετά από ακόμη μία πρωταυγουστιάτικη εποποιία, ο Παναθηναϊκός έφτασε σε πλήρη συμφωνία με τον Νταβίντε Καλάμπρια, με τον 28χρονο Ιταλό να αναμένεται σύντομα στην χώρα μας για να ντυθεί στα πράσινα.

Ο 28χρονος Ιταλός δεξιός μπακ ήταν ο μεγάλος στόχος των «πρασίνων» για την κάλυψη του κενού που δημιουργήθηκε στο δεξί άκρο της άμυνας, μετά την πώληση του Γιώργου Βαγιαννίδη.

Το «τριφύλλι» έκανε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να πείσει τον Καλάμπρια των 272 εμφανίσεων με την φανέλα της Μίλαν και πρώην αρχηγό της να υπογράψει μαζί του αφήνοντας άλλους μνηστήρες, όπως η Λιλ, στα... κρύα του λουτρού.

Ο Καλάμπρια έχει συμφωνήσει για τριετές συμβολαίο με τον Παναθηναϊκό, με τους «πρασίνους» να του προσφέρουν ένα εξαιρετικό οικονομικό πακετό προκειμένου να αποσπάσουν το «ναι» του.

Σύντομα εκείνος θα έρθει στην χώρα μας προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του, περνώντας από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπογράφοντας το νέο του συμβόλαιο.