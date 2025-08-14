Ντι Μάρτζιο για Καλάμπρια: «Στην Ελλάδα για να κλείσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό»
Μια ανάσα φαίνεται να είναι ο Παναθηναϊκός από την απόκτηση του Νταβίντε Καλάμπρια. Αυτό ουσιαστικά αναφέρει και ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο που τονίζει μεταξύ άλλων πως ο πρώην δεξιός μπακ και αρχηγός της Μίλαν έρχεται στην Ελλάδα έχοντας ήδη συμφωνήσει με τους «πράσινους».
Αν ισχύουν τα όσα αναφέρει ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, ο 28χρονος ποδοσφαιριστής θα φτάσει σύντομα στην χώρα μας και αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα υπογράψει και θα ανακοινωθεί από το «τριφύλλι» με το συμβόλαιο να είναι διάρκειας τριών ετών. Με τον Καλάμπρια ο Παναθηναϊκός αντικαθιστά τον Γιώργο Βαγιαννίδη που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πορτογαλία και την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας.
Panathinaikos, c'è l'ok di massima di Calabria al trasferimento: si può chiudere https://t.co/gMzsRmF3bS— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 14, 2025
