Το φιλικό παιχνίδι του Ατρομήτου με τη Λάτσιο στη Ρώμη (16/8, 21:00) θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 3.

Ο Ατρόμητος θα δώσει το τελευταίο και πιο δύσκολο φιλικό προετοιμασίας του στις 16 Αυγούστου. Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου θα αντιμετωπίσει τη Λάτσιο στη Ρώμη και οι φίλαθλοι των Περιστεριωτών θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.

Το παιχνίδι θα είναι τηλεοπτικό, καθώς θα μεταδοθεί από το Novasports 3. Θυμίζουμε πως η πλατφόρμα της NOVA είναι ο τηλεοπτικός πάροχος του Ατρομήτου για τα παιχνίδι της Stoiximan Super League.