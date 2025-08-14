Λάτσιο - Ατρόμητος: Με τηλεοπτική μετάδοση το φιλικό
Ο Ατρόμητος θα δώσει το τελευταίο και πιο δύσκολο φιλικό προετοιμασίας του στις 16 Αυγούστου. Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου θα αντιμετωπίσει τη Λάτσιο στη Ρώμη και οι φίλαθλοι των Περιστεριωτών θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.
Το παιχνίδι θα είναι τηλεοπτικό, καθώς θα μεταδοθεί από το Novasports 3. Θυμίζουμε πως η πλατφόρμα της NOVA είναι ο τηλεοπτικός πάροχος του Ατρομήτου για τα παιχνίδι της Stoiximan Super League.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.