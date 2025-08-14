Ο Ολυμπιακός είναι επικεντρωμένος στο να κάνει όσο πιο άμεσα γίνεται τουλάχιστον δύο προσθήκες, μία για το κέντρο της άμυνας και μία για τα άκρα της επίθεσης.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να επιδιώκει ώστε να υλοποιήσει τον μεταγραφικό του προγραμματισμό. Σε αυτό το timing οι Ερυθρόλευκοι κοιτάζουν κυρίως να κλείσουν έναν στόπερ και έναν ακόμα εξτρέμ (με την υπόθεση του Αμπντουλί Μανέ να μην συνδέεται ως προς αυτό το σκέλος και ας παίζει και εξτρέμ και 2ος κυνηγός και πίσω από τον φορ αλλά και στράικερ).

Πρώτον ως προς τον νέο ή επόμενο στόπερ. Έχει γίνει πρόταση για τον νεαρό Γκουστάβο Μάνσα που δεν αποδέχθηκε η Φορταλέζα αλλά ενδεχομένως να υπάρξει και 2η κρούση. Επιπλέον απασχολεί ο πιο έμπειρος σέντερ μπακ Πάμπλο Μάρι της Φιορεντίνα. Ο Μάρι είναι περίπτωση έμπειρου στόπερ, στα 31 του και με ύψος 1.93 μέτρα και ήδη υπάρχουν συζητήσεις για την απόκτησή του. Γενικά η αγορά της Ιταλίας είναι μία από αυτές όπου έχει ρίξει το βάρος ο πειραϊκός σύλλογος για τον νέο σέντερ μπακ του.

Στο πεδίο των εξτρέμ ο Ζενόν της Μπόκα Τζούνιορς συνεχίζει να απασχολεί και υπάρχει ακόμα το περιθώριο να επέλθει deal. Δεν πρέπει να αποκλειστεί ο Ολυμπιακός να ξαναψάξει την υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο. Από εκεί και πέρα είναι ανοιχτό έως το τέλος της μεταγραφικής περιόδου να προκύψουν δύο ακόμα κινήσεις: μία έναν ακόμα χαφ και μία για έναν τρίτο φορ.