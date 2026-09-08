Ο Αρμάντο Γκονζάλες σκόραρε δις στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο Elabet για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μετά το ματς με την ΑΕΛ ο Αρμάντο Γκονζάλες «συνδέθηκε» με τα δίχτυα και στο ματς της 2ης αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς πέτυχε δυο γκολ στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο Elabet.

Στο 42ο λεπτό ο Φορτούνης εκτέλεσε κόρνερ, ο Φίλης πήρε την κεφαλιά και από κοντά ο Μεξικανός έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ύστερα από 8 αγωνιστικά λεπτά, στο 50', ο Πέντερσεν έβγαλε τη σέντρα και ο Γκονζάλες με κεφαλιά - ψαράκι από το δεύτερο δοκάρι διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του.

Το γκολ του Αρμάντο Γκονζάλες για το 1-0

Το γκολ του Αρμάντο Γκονζάλες για το 2-0