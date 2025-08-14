ΑΕΚ: Συγκέντρωση, προσήλωση και μπόλικη εξυπνάδα!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την αποψινή αναμέτρηση της Ένωσης με τον Άρη Λεμεσού και όσα θα απαιτηθούν για να κατακτηθεί η προκριση...

Παραμονές της μεγάλης γιορτής της Παναγίας και η ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια υποδέχεται τον Άρη Λεμεσού στη δεύτερη προκριματική διαδικασία, με σκοπό την παρουσία σε league stage του Conference League, πιο σωστά τη συμμετοχή στα play offs της διοργάνωσης όπου την περιμένει (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου) η Άντερλεχτ, ώστε αν ξεπεράσει και το εμπόδιο των Βέλγων να εξασφαλίσει ότι θα έχει ευρωπαϊκή παρουσία τη σεζόν που ξεκίνησε! Οι "κιτρινόμαυροι" έχουν το πιο δύσκολο καλοκαίρι από όλους, αναμενόμενα αφού πέρυσι τα έκαναν μαντάρα στη διαδικασία των play offs του πρωταθλήματος, τη στιγμή που από την αρχή της κλήρωσης τους... έκατσαν και δύσκολοι και ανταγωνιστικοί, ειδικά τούτη την εποχή αντίπαλοι: Χάποελ Μπερ Σεβά για αρχή και τώρα οι Κύπριοι και δεν χρειάζεται να γράψω περισσότερα εκτιμώ σχετικά με τον δείκτη δυσκολίας (τούτη την περίοδο επαναλαμβάνω)...

Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά από την περσινή σεζόν για να επιβεβαιώσουμε ότι ο βαθμός δυσκολίας των αντιπάλων στην αντίστοιχη εποχή είναι μεγάλος: ο Δικέφαλος τέτοια εποχή έμενε εκτός από κάποια Νόα (που πάντως μπήκε League stage κόντρα σε όλους που έλεγαν δεν περνάει με τίποτα), ενώ στην πρώτη προκριματική διαδικασία αντιμετώπισε κάποια Ίντερ ντ' Εσκάλδες! Αν μη τι άλλο και ενώ (και τώρα) ήταν ισχυρή στις κληρώσεις η ΑΕΚ έπεσε πάνω σε πολύ πιο ανταγωνιστικές και δυνατές ομάδες τούτο το καλοκαίρι! Κάθε ...νόμισμα ωστόσο έχει δυο όψεις και κάθε γεγονός δυο και ίσως παραπάνω αναγνώσεις: προσωπικά θεωρώ καλύτερο ότι η Ένωση έχει αντιπάλους που της βάζουν δύσκολα διότι έτσι προετοιμάζεται καλύτερα και πιο σωστά για τα play offs και τις διπλές αναμετρήσεις με την Άντερλεχτ όπου είναι το φαβορί και η ομάδα του Νίκολιτς θα πρέπει να κάνει την υπέρβαση για να την αποκλείσει και να μπει στο league stage του Conference League.

Για να φτάσουμε όμως να κοιτάξουμε πιο μακριά θα πρέπει πρώτα και κύρια απόψε το βράδυ στην Νέα Φιλαδέλφεια να γίνει η δουλειά με τον Άρη Λεμεσού που είναι δύσκολη ομάδα, καλά δουλεμένη, με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και συγκεκριμένο σωστό αγωνιστικό σχέδιο: η αξιοποίηση του χώρου και της κόντρα επίθεσης! Αν προσφέρεις δώρα, όπως έπραξε η ΑΕΚ και η συνολική αμυντική λειτουργία στο πρώτο γκολ των Κυπρίων στην Λεμεσό, θα τα... ξετυλίξει και θα τα χαρεί ο Άρης και φυσικά θα σε αποκλείσει! Η Ένωση και πιο συγκεκριμένα οι ποδοσφαιριστές της θα πρέπει να έχει συγκέντρωση στο 100%, προσήλωση και ανταπόκριση στο αγωνιστικό πλάνο του Σέρβου τεχνικού και φυσικά μπόλικη εξυπνάδα, προκειμένου να καταφέρουν να πάρουν το εισιτήριο για τα play offs του Conference!

Τι εννοώ όταν γραφώ μπόλικη εξυπνάδα; Μα είναι απλό θαρρώ... Αντίστοιχη με εκείνη που είχαν και στα ματς με την Χάποελ Μπερ Σεβά, τόσο στην αναμέτρηση της Αθήνας στη νίκη (μοναδική έως τώρα για τις ελληνικές ομάδες), όσο και σε εκείνη στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας. Αλλά και στο δεύτερο 45λεπτο στην Κύπρο με τον Άρης Λεμεσού, ήταν και αυτό ένα ημίχρονο όπου η ΑΕΚ έπαιξε πολύ με εξυπνάδα για να σβήσει εντελώς τον ρυθμό του αντιπάλου, να μην απειληθεί ξανά έως το φινάλε και να βρει μια - δυο στιγμές που με κανονικό και αποτελεσματικό φορ, ίσως να έβρισκε και κάτι περισσότερο. Με τα "αν" βέβαια δουλειά δεν γίνεται και πάμε παρακάτω μιας και σημασία εχουν τα "πρέπει" και απόψε η Ένωση έχει ένα πολύ μεγάλο τέτοιο (σ.σ.: πρέπει) και οφείλει να ανταποκριθεί. Το μίνιμουμ της υποχρέωσης των κιτρινόμαυρων -και στη συγκεκριμένη φάση όπως ήταν και πριν με την Χάποελ Μπερ Σεβά φυσικά και σωστά το σημειώναμε και τότε- η πρόκριση, διαφορετικά θα έχει αποτύχει όπως ακριβώς το έκανε και πέρυσι (κάτι που θα είναι καταστροφικό για τη σεζόν και το ευρωπαϊκό μέλλον της).

Υπομονή λοιπόν απαιτείται, όχι τρέλες, ούτε να παρασυρθεί κανείς από το πως μπορεί να εξελίσσεται το παιχνίδι, κάτι που δυστυχώς είδαμε να συμβαίνει στην Κύπρο, την Λεμεσό πιο συγκεκριμένα. Δυστυχώς επικράτησε η επιπολαιότητα και το συναίσθημα ότι "το έχουμε, πάμε να το τελειώσουμε, να βάλουμε και τρίτο", ενώ θα έπρεπε να κρατήσουν το σχέδιο, να μαζέψουν τις γραμμές, να σβήσουν τον ρυθμό, να ελέγξουν την ένταση του παιχνιδιού και να εκμεταλλευτούν τη... ζαλάδα του αντιπάλου και να τον εκνευρίσουν πηγαίνοντας σε ένα παιχνίδι με αργό τέμπο: ακριβώς όπως το έκαναν με ευκολία στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης. Όπως και να έχει αφού δεν τελείωσε τη δουλειά εκεί θα πρέπει να το κάνει εδώ με τη συμπαράσταση του κοινού της, σίγουρα θα βρίσκονται κοντά στις 18.000 με 20.000 στην Νέα Φιλαδέλφεια κι ας είμαστε σε μια άδεια πόλη λόγω της μεγάλης γιορτής που έφτασε: της Παναγίας...