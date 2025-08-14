ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Ενδιαφέρεται για τον στόπερ της Λάτσιο, Ζιγκό, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα
Επανέρχεται στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ η υπόθεση του Γάλλου κεντρικού αμυντικού, Σαμουέλ Ζιγκό, σχεδόν ένα χρόνο μετά.
Ο στόπερ της Λάτσιο που απασχόλησε την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου το περασμένο καλοκαίρι, φαίνεται πως δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μαουρίτσιο Σάρι, με αποτέλεσμα να έχει μπει στη λίστα των υπό παραχώρηση ποδοσφαιριστών του ιταλικού κλαμπ.
Όπως αναφέρει η Il Messaggero,ο 31 ετών υψηλόσωμος μπακ βρίσκεται στο στόχαστρο και από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας και του Ντουμπάι, ενώ οι «λατσιάλι» τον κοστολογούν στα 3-4 εκατ. ευρώ. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε 23 φορές, έχοντας 2 γκολ και 1 ασίστ, ενώ το συμβόλαιό του έχει ισχύ έως το 2027.
CALCIOMERCATO LAZIO: PER GIGOT SPUNTA ANCHE UNA SQUADRA GRECA!https://t.co/Nslecpr3WP#sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Gigot #calciomercato #Qatar #Dubai #Sarri #Lotito #Fabiani #PAOK #PaokSalonicco— Lazionews.eu (@LazionewsEu) August 14, 2025
