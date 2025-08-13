Οι παίκτες των Πειραιωτών προπονήθηκαν κάτω από τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην Ιταλία μία ημέρα πριν από το φιλικό με τη Νάπολι.

Την τελευταία του χρονικά προπόνηση πριν από τον φιλικό αγώνα με τη Νάπολι έκανε την Τετάρτη ο Ολυμπιακός. Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ δούλεψαν πάνω στο πρόγραμμα που είχε σχεδιάσει ο Ισπανός τεχνικός σε ανοιχτή προπόνηση, όπου υπήρξαν και φίλοι των Ερυθρόλευκων, που είχαν μαζί τους και κασκόλ του συλλόγου.

Τα φιλικά του Ολυμπιακού

19 Ιουλίου 2025, 15:00: NAC Breda – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3

25 Ιουλίου 2025, 13:00: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Norwich City 3-0

26 Ιουλίου, 16:00: AZ Alkmaar – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2

2 Αυγούστου 2025, 17:00: SC Heerenveen – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1

3 Αυγούστου 2025, 16:00: ADO Den Haag – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3

8 Αυγούστου 2025, 17:00: Al-Taawoun FC – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2

9 Αυγούστου 2025, 16:30: FC Union Berlin – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-1

14 Αυγούστου 2025, 19:00: SSC Napoli - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

16 Αυγούστου 2025, 21:30: Inter FC - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ