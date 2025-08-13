Ολυμπιακός: Προσγειώθηκε στην Ιταλία και φουλάρει για τα κορυφαία φιλικά
Τα δυνατά φιλικά του Ολυμπιακού συνεχίζονται με τους Πειραιώτες την Πέμπτη να αντιμετωπίζουν την πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι. Το φιλικό θα διεξαχθεί στην Ισέρνια και συγκεκριμένα στο Καστέλ ντι Σάνγκρο στην περιφέρεια της Άκουιλα, με τους «ερυθρόλευκους» να αναχωρούν την Τετάρτη το πρωί για την Ιταλία.
Οι ερυθρόλευκοι, πάτησαν το πόδι τους στη γειτονική χώρα, με τον Μαρτίνς να είναι εκτός αποστολής μετά το πρόβλημα που αποκόμισε στο φιλικό με την Ουνιόν.
Το βίντεο με την άφιξη του Ολυμπιακού
Τα φιλικά του Ολυμπιακού
- 19 Ιουλίου 2025, 15:00: NAC Breda – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3
- 25 Ιουλίου 2025, 13:00: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Norwich City 3-0
- 26 Ιουλίου, 16:00: AZ Alkmaar – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2
- 2 Αυγούστου 2025, 17:00: SC Heerenveen – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1
- 3 Αυγούστου 2025, 16:00: ADO Den Haag – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3
- 8 Αυγούστου 2025, 17:00: Al-Taawoun FC – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2
- 9 Αυγούστου 2025, 16:30: FC Union Berlin – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-1
- 14 Αυγούστου 2025, 21:00: SSC Napoli - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
- 16 Αυγούστου 2025, 21:30: Inter FC - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
