Η αποστολή του Ολυμπιακού προσγειώθηκε στην Ιταλία και μπαίνει στην τελική ευθεία για τα δυνατά φιλικά με την Νάπολι και την Ίντερ.

Τα δυνατά φιλικά του Ολυμπιακού συνεχίζονται με τους Πειραιώτες την Πέμπτη να αντιμετωπίζουν την πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι. Το φιλικό θα διεξαχθεί στην Ισέρνια και συγκεκριμένα στο Καστέλ ντι Σάνγκρο στην περιφέρεια της Άκουιλα, με τους «ερυθρόλευκους» να αναχωρούν την Τετάρτη το πρωί για την Ιταλία.

Οι ερυθρόλευκοι, πάτησαν το πόδι τους στη γειτονική χώρα, με τον Μαρτίνς να είναι εκτός αποστολής μετά το πρόβλημα που αποκόμισε στο φιλικό με την Ουνιόν.

Το βίντεο με την άφιξη του Ολυμπιακού

Τα φιλικά του Ολυμπιακού