Ολυμπιακός, μεταγραφές: Υπέγραψε ως δανεικός στην Αλ Καλίτζ ο Μασούρας
Από το Gazzetta είχατε ενημερωθεί πως ο Έλληνας και πολύ έμπειρος διεθνής μεσοεπιθετικός της ομάδας του Ολυμπιακού είχε μπει στην τελική ευθεία του κλείσει στην ομάδα της Αλ Καλίτζ. Η πληροφορία αυτή για τον Γιώργο Μασούρα επιβεβαιώθηκε με τον διεθνή winger να υπογράφει ήδη στον σύλλογο του Γιώργου Δώνη ως δανεικός από τους Πειραιώτες. Ο Μασούρας διαφαινόταν ότι θα αποχωρούσε καιρό τώρα απλώς η Αλ Καλίτζ ήρθε για εκείνον ως μία πολύ καλή συνθήκη καθώς πηγαίνει σε έναν σύλλογο με Έλληνες παίκτες (Φορτούνη και Κουρμπέλη) και που διασφάλισε και ένα πολύ καλό συμβόλαιο.
