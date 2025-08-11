Ολυμπιακός, μεταγραφές: Μπήκε στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Μασούρα στην Αλ Καλίτζ
Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, όπως όλα δείχνουν, αλλάζει άμεσα ομάδα. Ο Γιώργος Μασούρας θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Αλ Καλίτζ, όπου είναι προπονητής ο Γιώργος Δώνης. Πρακτικά έχει μπει η υπόθεση στο τελικό στάδιο, έχει προκύψει συμφωνία και η αναμονή σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχει να κάνει με ζητήματα που αφορούν στην Ομοσπονδία και στο πως λειτουργεί σε έγκριση μεταγραφών.
O 31χρονος Έλληνας winger έχει 279 αγώνες στον Ολυμπιακό με 57 γκολ και 32 ασίστ. Μαζί του έχει κατακτήσει εκτός από ατομικές διακρίσεις, ένα Conference, τρία Πρωταθλήματα Ελλάδας και ένα Κύπελλο. Στην Αλ Καλίτζ βρίσκονται ήδη οι Φορτούνης, Κουρμπέλης, Σένκεφελντ και Πάολο Φερνάντες.
