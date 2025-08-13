Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, η Κηφισιά έκλεισε τον διεθνή Βούλγαρο στόπερ, Άλεξ Πέτκοφ.

Η Κηφισιά είναι έτοιμη να ολοκληρώσει ακόμα μια μεταγραφή. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων έψαχνε στην αγορά και για δεύτερο στόπερ, ο οποίος θα μαζί με τον Πόκορνι θα πλαισίωνε τους Σόουζα - Μποτία και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta το όνομα του εκλεκτού είναι Άλεξ Πέτκοφ.

Το κλαμπ της Αττικής έφτασε σε οριστική συμφωνία με τη Σλακ Βρότσλαβ της Πολωνίας για τη μεταγραφή του 26χρονου διεθνή Βούλγαρου κεντρικού αμυντικού και το deal αναμένεται να πάρει επίσημη μορφή τις επόμενες ώρες. Μάλιστα είναι η μέχρι στιγμής δεύτερη αγορά της Κηφισιάς στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο μετά τον Αντόνισε.

Πρόκειται για δεξιοπόδαρο, ύψους 1.93μ. σέντερ μπακ, ο οποίος όμως παίζει κατά κύριο λόγο ως αριστερό στόπερ, ενώ δύναται να αγωνιστεί και στο «6». Με το εθνόσημο της χώρας του μετράει 17 εμφανίσεις, όντας σταθερά ενεργό μέλος και βασικός εδώ και δυο χρόνια.

Πρόκειται για τον γιο του άλλοτε ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ και του Ατρομήτου, Μίλεν Πέτκοφ. Μπορεί ο Βούλαγρος στόπερ να μην έχει παίξει στα μέρη μας, όμως γεννήθηκε στην Αθήνα και διέμενε στην Κηφισιά, όσο ο πατέρας του αγωνιζόταν στην Ελλάδα.

Έκανε τα πρώτα του βήματα σε Τσέρνο Μόρε και Χαρτς, ενώ έχει αγωνοστεί επίσης σε Λέφσκι Σόφιας και Άρντα Κάρντζαρι. Την τελευταία διετία αγωνιζόταν στην Πολωνία, με τη Σλασκ Βρότσλαβ, η οποία δεν κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία την περασμένη σεζόν. Προέρχεται από γεμάτη σεζόν με 30 εμφανίσεις, 2 γκολ και 1 ασίστ.

Η περίπτωση του Πέτκοφ μόνο εύκολη δεν ήταν, καθώς τη δούλευε εδώ και εβδομάδες ο τεχνικός διευθυντής του κλαμπ, Στέφανος Κοτσόλης, ενώ σε αυτήν την προσπάθεια ήταν σύμμαχος και ο ποδοσφαισιτής, ο οποίος ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Μετά και την ολοκλήρωση της αναζήτησης στόπερ η Κηφισιά θα προχωρήσει στους υπόλοιπους στόχους τους. Το ρόστερ του Λέτο θα ενοσχυθεί με ακόμα έναν μεσοεπιθετικό, ενώ θα αποκτηθεί και φορ, ο οποίος θα πλαισιώσει τον αρχηγό Ανδρέα Τεττέη και τον Γιώργο Μάναλη.