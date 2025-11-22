Ο ΠΑΟΚ θα παίξει κόντρα στην Κηφισιά χωρίς Κωνσταντέλια, Καμαρά και Ντεσπόντοφ.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον κυριακάτικο αγώνα με την Κηφισιά.

Ο τεχνικός του Δικεφάλου Ραζβάν Λουτσέσκου, όπως συνηθίζει εδώ και καιρό, δεν ανακοίνωσε αποστολή. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος συνεχίζει το ατομικό πρόγραμμα είναι εκτός, ενώ δεν θα παίξει και ο τραυματίας Μαντί Καμαρά. Στη διάθεση του Λουτσέσκου, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, δεν θα είναι και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Έτοιμοι για την επιστροφή στη δράση. Μετά από δύο εβδομάδες το αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου είναι έτοιμο για την επιστροφή στην δράση καθώς ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά στο γήπεδο της Τούμπας.

Η τελευταία προπόνηση διεξήχθη στη Νέα Μεσημβρία το απόγευμα του Σαββάτου (22.11) και περιλάμβανε δουλειά στην τακτική, ενώ διεξήχθη οικογενειακό δίτερμα και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δούλεψε ατομικά στο γήπεδο, ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε θεραπεία, ενώ εκτός προπόνησης έμεινε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ λόγω ίωσης».