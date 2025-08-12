Η συμμετοχή του Κάρλες Πέρεθ στο πρόγραμμα προπόνησης του Άρη προεξοφλεί την επιστροφή του Ισπανού επιθετικού και την παρουσία του στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι (17/8) του Άρη απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης στο «Κλ. Βικελίδης».

Ο Κάρλες Πέρεθ απουσίασε από τον δεύτερο ευρωπαϊκό αγώνα του Άρη απέναντι στην Αράζ Ναχτσιβάν λόγω τραυματισμού, πλέον όμως μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τον Τάσο Δώνη ο οποίος δεν αγωνίστηκε σε κανένα από τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια καθώς είχε τραυματιστεί στην εντός έδρας φιλική αναμέτρηση με την Ανόρθωση στα μέσα του περασμένου Ιούλη. Ο Ισπανός επιθετικός θα μπει στο πλάνο του Μαρίνου Ουζουνίδη για το φιλικό παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, λογικά θα πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Δώνης.

Στην ενημέρωσή της, η ΠΑΕ Άρης ανέφερε ότι… «Πρωί και απόγευμα προπονήθηκαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο. Το πρωί της Τρίτης έκαναν ασκήσεις τεχνικοτακτικής, ασκήσεις φυσικής κατάστασης, ασκήσεις ταχυδύναμης και στατικές φάσεις, ενώ το απόγευμα το πρόγραμμα ξεκίνησε με ενεργοποίηση (passing game), συνεχίστηκε με παιχνίδι διατήρησης μπάλας και ολοκληρώθηκε με τακτική (σε ζώνες).

Ο Κάρλες Πέρεθ, που ανέβασε ακόμη περισσότερο «στροφές», συμμετείχε στο πρόγραμμα, ενώ ο Τάσος Δώνης, από την πλευρά του, μπήκε σε κάποια κομμάτια της προπόνησης. Αύριο, Τετάρτη, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα στο «Δασυγένειο».