Κουβεντίδης: «Ήταν... επιθετική συνέντευξη Τύπου προς την ΠΑΕ, φάνηκε πως ο Ερασιτέχνης δεν θέλει να κατασκευάσει τη Νέα Τούμπα ο Σαββίδης»

Ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργος Κουβεντίδης τοποθετήθηκε για τη Νέα Τούμπα, αλλά και την συνέντευξη Τύπου του Ερασιτέχνη την οποία και χαρακτήρισε... επιθετική, ενώ επισήμανε πως η διοίκηση του ΑΣ φάνηκε πως δεν θέλει να φτιάξει το γήπεδο ο Ιβάν Σαββίδης.

Μία μέρα μετά την συνέντευξη Τύπου του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και τις αντιδράσεις που αυτή έφερε, ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργος Κουβεντίδης μίλησε στην ΕΡΤ χαρακτηρίζοντας την συνέντευξη αυτή επιθετική. Ανέφερε πως στην διοίκηση του ΑΣ δεν φαίνεται να θέλουν να κατασκευάσει τη Νέα Τούμπα ο Ιβάν Σαββίδης, ενώ μίλησε και για τους Ζαφείρη και Γιακουμάκη.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

Για τη συνέντευξη Τύπου του ΑΣ ΠΑΟΚ: «Σίγουρα δεν ήταν αυτό που θα περίμενε να ακούσει κανείς. Ένα πρώτο σχόλιο που θα μπορούσα να κάνω από τη δίωρη συνέντευξη Τύπου χθες. Νομίζω ο καθένας σχημάτισε την εντύπωση ότι η διοίκηση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ δεν φαίνεται να θέλει να κατασκευάσει τη Νέα Τούμπα, η ΠΑΕ και ο Ιβάν Σαββίδης. Μία «επιθετική» συνέντευξη Τύπου προς την ΠΑΕ και τον Ιβάν Σαββίδη. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο για να είμαι ειλικρινής. Πρέπει οι ίδιοι ίσως να εξηγήσουν γιατί υπάρχει αυτή η «επιθετικότητα». Άκουσα σχόλια κόσμου να λέει ότι η διοίκηση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ μιλούσε σαν να εκπροσωπεί κάποιον επιχειρηματία. Είναι σχόλια που βεβαίως εμείς δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε. Απλά είναι αυτή η αίσθηση που έχει επικρατήσει και από χθες μετά από τα όσα ακούσαμε σε αυτό το περίπου δίωρο.»

Για το αν καταλήγει σε «αδιέξοδο» η Νέα Τούμπα με τη στάση του ΑΣ ΠΑΟΚ: «Όσο κρατάει αυτή τη στάση ο ΑΣ ΠΑΟΚ, αυτό μπορεί κανείς να το πει. Από την άλλη, είναι εκφρασμένη η ξεκάθαρη βούληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του ίδιου του Ιβάν Σαββίδη, ότι ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι αυτός που θα κατασκευάσει τη Νέα Τούμπα. Από αυτή τη δήλωση δεν παρεκκλίνει ο κύριος Ιβάν Σαββίδης. Επαναλαμβάνω ότι με την τακτική που ακολουθεί αυτή την εποχή η διοίκηση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, κάνει τον καθένα να πιστεύει ότι δεν θέλει να κατασκευάσει τη Νέα Τούμπα ο Ιβάν Σαββίδης. Και πραγματικά εγώ αναρωτιέμαι για αυτά που ακούσαμε χθες, για ένα μικρό διάστημα από τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη, με 68 ψήφους εκλεγμένος, αλλά δεν παύει να είναι πρόεδρος του Ερασιτέχνη, ο κύριος Ησαϊάδης. Αν και ο ίδιος δεν μίλησε πολύ, γιατί μονοπώλησαν τη συζήτηση, ο κύριος που κάθισε δεξιά του, σύμβουλος επικοινωνίας του Ερασιτέχνη, δεν τον γνωρίζαμε ως κομμάτι της κοινωνίας του ΠΑΟΚ, τώρα τον γνωρίζουμε, μας έκανε και αναλύσεις για τα γεωπολιτικά και έκανε και προβλέψεις για το πώς θα διαμορφωθεί ο κόσμος τα επόμενα χρόνια. Από αυτά που ακούμε γενικώς, ακούμε μάλλον την ηγεσία του Ερασιτέχνη. Εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι αν και τα 15 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη, ενστερνίζονται τις θέσεις που εκφράζονται από την ηγεσία του ΑΣ. Από τον Πρόεδρο και τους υπόλοιπους κυρίους.»

Για το απειλητικό email που ανέφερε ο κύριος Ησαϊάδης: «Αν περιέχει απειλές, αυτό μπορεί να το καταλάβει ένας κοινός νους, επειδή ο κύριος Ησαϊάδης κάποια στιγμή κουνούσε ένα κομμάτι χαρτί και άφηνε υπονοούμενα περί απειλών, ότι δεν ήθελε μάλιστα να τα πει για να μην ρίξει λάδι στη φωτιά. Εμείς δεν έχουμε θέμα να δημοσιοποιήσουμε αυτό το email και τώρα αν σε αυτό το email που ακούσαμε, που διάβασες, υπάρχουν μέσα στοιχεία απειλής, πραγματικά θέλω να δω ποια είναι αυτά. Σε αυτή την... παράσταση τη δίωρη που διαδραματίστηκε στο PAOK Sports Arena στην αίθουσα Tύπου, ακούσαμε πάρα πολλά. Και αυτό για το mail είναι ένα. Ακούσαμε και πάρα πολλά τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των ψεμάτων. Έτσι, ακούσαμε πάρα πολλά ψέματα χθες. Ακούσαμε από την κυρία Γιαννακοπούλου ότι δεν υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα και απειλείται ο Ερασιτέχνης. Αν διαβάσουν όλοι προσεκτικά το μνημόνιο συνεργασίας που παρέδωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη Διοίκηση του Ερασιτέχνη θα δει ότι εκεί προβλέπονται τα πάντα.

Το μνημόνιο αυτό στην ουσία κωδικοποιεί την κατασκευή της Νέας Τούμπας από το σημείο που βρίσκεται σήμερα μέχρι να αποπερατωθεί το νέο γήπεδο. Και επειδή ακούσαμε χθες ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, αν διαβάσει, κανείς προσεκτικά, και η κυρία Γιαννακοπούλου, το μνημόνιο που έχουμε προτείνει εμείς ως ΠΑΕ στον Ερασιτέχνη, θα δει ότι στην παράγραφο 2,2 αναφέρεται σαφέστατα ότι η περίοδος των 12 μηνών ξεκινά από την ώρα που θα υπογράψει το μνημόνιο ο ΑΣ. Άρα, ο Ερασιτέχνης θα χτυπήσει το καμπανάκι για να αρχίσει η κούρσα των 12 μηνών. Να βγει οικοδομική άδεια και τότε θα δοθούν όπως πρέπει οι εγγυήσεις από την πλευρά της ΠΑΕ για την κατασκευή του γηπέδου. Προβλέπονται όλα στο μνημόνιο, γι' αυτό και ακριβώς στην επίμαχη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Ερασιτέχνη, που ήταν παρούσα και η ΠΑΕ, δεν εκφράστηκε καμία αντίρρηση για τα σοβαρά κομμάτια του μνημονίου.

Δεν υπήρχε καμία αντίρρηση γιατί το μνημόνιο κωδικοποιεί την κατασκευή της νέας Τούμπας. Οι κύριοι και η κυρία Γιαννακοπούλου προσπάθησαν να μιλήσουν στο συναίσθημα των φίλων του ΠΑΟΚ. Ακούσαμε για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτά είναι μακριά από την πραγματικότητα, γιατί επαναλαμβάνω, το μνημόνιο που έχουμε ετοιμάσει και παραδώσει είναι προϊόν πολύ σοβαρής δουλειάς από την ΠΑΕ, αποκλείει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο. Βγαίνει η οικοδομική άδεια σε 12 μήνες, αφού προηγηθεί η ωρίμανση των μελετών. Δίνονται οι εγγυήσεις και πριν πειραχτεί ένα τούβλο από τη σημερινή Τούμπα, θα έχουν δοθεί όλες οι εγγυήσεις, με βάση τις οποίες θα είναι εξασφαλισμένη η κατασκευή του νέου γηπέδου. Οικοδομική άδεια και εγγυήσεις, το γήπεδο έτοιμο σε τρία χρόνια, αυτά είναι δεδομένα. Δεν υπάρχουν Νέες Φιλαδέλφειες, δεν υπάρχουν Γρανίτσες. Δεν υπάρχουν καταστροφολογίες και δεν υπάρχουν τέτοιου είδους φαντασιώσεις και φαντάσματα.»

Για τα μεταγραφικά του Γιακουμάκη και του Ζαφείρη: «Σε ό,τι αφορά τον Γιακουμάκη, όπως σωστά είπες, σήμερα το βράδυ στις 10 θα φτάσει με πτήση από τη Γερμανία. Υπάρχει βεβαίως συμφωνία και με τον ίδιο και με την Μεξικάνικη ομάδα. Θα έρθει ο Γιακουμάκης στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει η διαδικασία που πρέπει και ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά και θα αποτελέσει σύντομα και τυπικά ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Σε ό,τι αφορά τον Ζαφείρη, είναι γεγονός ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει καταθέσει μια μεγάλη, μπορώ να πω, πρόταση στην Σλάβια Πράγας. Η υπόθεση είναι ανοιχτή. Θεωρούμε ότι οι πιθανότητες να έχουμε ένα αίσιο τέλος είναι πολλές, αλλά πριν έχουμε μια κατάληξη οριστική σε κάθε μεταγραφική υπόθεση, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τίποτα. Πηγαίνει καλά, αλλά απέχουμε ακόμη αρκετά από το να μιλάμε για μια συμφωνία και για ένα κλεισμένο deal. Είναι μια υπόθεση την οποία σαφέστατα ο ΠΑΟΚ την κυνηγάει, ο Ζαφείρης σαφώς και μας ενδιαφέρει ως ένας εξαιρετικός Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής. Είναι σε μια διαδικασία αυτή η υπόθεση που εξελίσσεται και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε κάποια νέα. Δεν μπορώ να προδικάσω, επαναλαμβάνω αν θα έχουμε συμφωνίες. Αυτό είναι δεδομένο. Ελπίζουμε ότι θα πάνε τα πράγματα καλά.»