Προβάδισμα στον Ιβάν Σαββίδη, αλλά με όρους, σαφή χρονοδιαγράμματα και εγγυήσεις ζητά ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ για την κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα. Η απάντηση της ΠΑΕ.

Η μαραθώνια συνέντευξη Τύπου του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, διάρκειας άνω των δύο ωρών, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (118) στην αίθουσα Τύπου του PAOK Sports Arena. Κεντρικό θέμα αποτέλεσε το μέλλον του έργου της Νέας Τούμπας, η πρόταση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και οι προϋποθέσεις του ΑΣ για την υπογραφή συμφωνίας.

Η έλλειψη σαφούς χρονοδιαγράμματος και οι εγγυήσεις ήταν τα δύο βασικά ζητούμενα, με τον ΑΣ ΠΑΟΚ να υποστηρίζει ότι μέσα από τον διάλογο οι δύο πλευρές μπορούν να καταλήξουν σε μια επιθυμητή συμφωνία, «ποτέ όμως μέσα από διχαστικές πράξεις και κούνημα των δαχτύλων, που παραπέμπουν σε άλλα καθεστώτα».

Οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη ξεκαθάρισαν ότι το μνημόνιο που προτάθηκε από την ΠΑΕ δεν μπορεί να υλοποιηθεί, καθώς δεν υπάρχουν σαφή χρονοδιαγράμματα και εγγυήσεις. Όπως έγινε γνωστό, εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθεί η τεχνοκρατική επιτροπή του ΑΣ, η οποία θα προχωρήσει στη σύνταξη δικού της μνημονίου.

Η νομική σύμβουλος του ΑΣ ΠΑΟΚ, κα Κατερίνα Γιαννακοπούλου, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Προσπαθεί να δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι απορρίπτουμε τον κ. Σαββίδη. Μπορεί να έρθουν και άλλοι επενδυτές αύριο – μεθαύριο. Ήρθε ένας επιχειρηματίας (σ.σ. ο. Μυστακίδης) και είπε ότι έχει τα ίδια κεφάλαια και θέλει να κάνει το γήπεδο. Δεν θα του κλείσουμε την πόρτα. Του είπαμε για το τι έχει προσφέρει ο Ιβάν Σαββίδης στον σύλλογο και γι’ αυτό έχει το προβάδισμα», είπε και πρόσθεσε:

«Θέμα εγγυητικής θα γίνει όταν πραγματοποιηθούν οι μελέτες. Όταν υπογράψαμε το 2012 την παραχώρηση της ΠΑΕ με τον κ. Σαββίδη είχαμε διαπραγματεύσεις για πάνω από μία εβδομάδα, πώς τώρα για ένα τόσο μεγάλο έργο θα παρθούν αποφάσεις τόσο γρήγορα;

Ενώ με ανθρώπους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχουμε συζητήσει χιλιάδες φορές για τρέχοντα ζητήματα, κανένας δεν μου ζήτησε να δούμε μαζί το μνημόνιο συνεργασίας της Νέας Τούμπας, ένα τόσο φλέγον ζήτημα.

Δεν προχωράμε με κανέναν άλλον ενδιαφερόμενο, ακόμη και 10 να εμφανιστούν, πλην του κ. Σαββίδη. Πρέπει να καθίσουν οι δύο πλευρές και να διαπραγματευτούν τους όρους, τις ρήτρες, τις δεσμεύσεις, να αποδειχθεί η χρηματοοικονομική του δυνατότητα.

Χρειάζεται συνεργασία και σύμπνοια, δεν γίνεται να υπογραφεί ένα ιδιωτικό και μονομερώς συνταγμένο έγγραφο. Δεν γινόταν να υπογράψουμε εκείνη τη στιγμή το έγγραφο, είναι κάτι πολύ σημαντικό».

Η «έκρηξη» Ησαϊάδη

Ο πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ, Αλκης Ησαϊάδης, σε προσωπική τοποθέτηση τόνισε:

«Στο συμβούλιο της 28/7, όπου στο ΔΣ βρέθηκε και αντιπροσωπεία της ΠΑΕ, επιμένει σταθερά για την επί τόπου υπογραφή του μνημονίου. Φυσικά δεν μπορούσε να το υπογράψει κανείς εκείνη την ώρα, με την αντιπροσωπεία της ΠΑΕ να αποχωρεί.

Στη συνέχεια το ΔΣ αποφασίζει να συστήσει τεχνοκρατική επιτροπή, με τον ΑΣ να δίνει το… χρίσμα στον Ιβάν Σαββίδη μέχρι τις 31/12/2025 για την ανέγερση της Νέας Τούμπας.

Δεν έχω αισθανθεί ποτέ αυτή την απαξίωση ως άνθρωπος αλλά και ως θεσμός, όπως αισθάνθηκα εκείνο το βράδυ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της ΠΑΕ. Έχω την απαίτηση να με σέβονται, όπως τους σέβομαι και εγώ. Την ίδια απαξίωση ένιωσα και την επόμενη μέρα, όταν διαβάσαμε από την ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ ότι εξυπηρετούμε ξένες ατζέντες».

Ο υπεύθυνος Επικοινωνίας του ΑΣ ΠΑΟΚ, Θανάσης Κωνσταντινίδης, σημείωσε: «Δεν μας κάνει μία βεβαίωση χρημάτων από τράπεζα του Ροστόφ. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα πόλωσης, ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν υπήρξε ο σκηνοθέτης αυτού του αδιεξόδου. Το στοιχείο που απουσιάζει είναι η ενημέρωση και αυτό δρα ως αρνητικός καταλύτης για περαιτέρω όξυνση και μεγαλύτερο διχασμό.

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν αμφισβήτησε ποτέ τον Ιβάν Σαββίδη. Το μόνο που έκανε είναι να μην δώσει λευκή επιταγή σε ένα έργο τεράστιας σημασίας. Το έγγραφο που υπεβλήθη από την ΠΑΕ δεν συνιστά μνημόνιο. Δεν περιέχει καταλυκτικές ημερομηνίες, σημεία εξόδου, ρήτρα κινδύνου ή ανωτέρας βίας, ούτε ημερομηνίες-ορόσημα και αποπεράτωσης εργασιών.

Δεν αμφισβητήσαμε τις προθέσεις του Ιβάν Σαββίδη, αλλά δεν πήραμε το ρίσκο να υπογράψουμε, γιατί διαγράφονται μεγάλες απειλές. Η ενότητα δεν εξασφαλίζεται μέσω προτροπής παραιτήσεων, αλλά με διάλογο σεβασμού και θεσμικής ισονομίας.

Δεν είμαι εκπρόσωπος του Μυστακίδη, δεν τον γνωρίζω καν. Ο κ. Μυστακίδης επέλεξε χαμηλή έκθεση. Σε ό,τι αφορά τις δύο προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι, δεσμευθήκαμε για εμπιστευτικότητα. Οι πόρτες του ΑΣ ΠΑΟΚ είναι πάντα ανοιχτές».

Ο ρόλος του κ. Μυστακίδη

Για τον ρόλο του κ. Μυστακίδη, ο κ. Ησαϊάδης ανέφερε ότι η συνάντησή τους έγινε θεσμικά, λίγο μετά την ανάληψη της προεδρίας του ΑΣ, και ο 63χρονος επιχειρηματίας του είπε ότι δεν θα ασχοληθεί με το γήπεδο όσο ισχύει το προβάδισμα Σαββίδη, που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, περιέγραψε την πορεία προς τη μη δεσμευτική συμφωνία της 16ης Ιουνίου και τόνισε ότι ο κ. Μυστακίδης έχει αποδείξει με proof of funds τη διαθεσιμότητα 250 εκατ. ευρώ για το έργο.

Η κ. Γιαννακοπούλου στάθηκε και στη συμφωνία ανάμεσα στον πρώην πρόεδρο του ΑΣ, Θανάση Κατσαρή, και τον Αριστοτέλη Μυστακίδη.

«Μέσω του κ. Πετμεζά ο κ. Κατσαρής ήρθε σε επικοινωνία με τον κ. Μυστακίδη και ζήτησε εξουσιοδότηση από το ΔΣ να μιλήσει με τον κ. Μυστακίδη. Υπεγράφη μεταξύ τους ένα έγγραφο, δήλωσης βουλήσεων και προθέσεων. Ο μεν ΠΑΟΚ είπε ότι θέλω να φτιαχτεί ένα νέο γήπεδο στην ίδια θέση και ψάχνω επενδυτή. Ο κ. Μυστακίδης είπε θέλω και μπορώ χρηματοδοτώντας το με ίδια κεφάλαια.

Αυτή ήταν η συμφωνία. Όλες οι λεπτομέρειες, συμφωνίες, όροι θα ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων. Ακολούθησε μια επικοινωνιακή καταιγίδα που οδήγησε στην παραίτηση Κατσαρή. Δεν υπάρχει καμιά σκοτεινή συμφωνία με σκοτεινά κέντρα.

Χτυπήσαμε την πόρτα του επιχειρηματία και μας είπε ότι έχει τη βούληση και τα κεφάλαια και έστειλε και ένα proof of funds για το συγκεκριμένο έργο και κάθισε στην άκρη γιατί ο ΑΣ ΠΑΟΚ είπε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει σώσει τον ΠΑΟΚ, έχει φέρει τίτλους και του δίνουμε το ηθικό προβάδισμα. Και συμφωνεί σε αυτό».

Η απάντηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από την πλευρά της, επιμένει ότι στο μνημόνιο που κατέθεσε υπάρχει χρονοδιάγραμμα, με το άρθρο 2.2 να προβλέπει ότι οι 12 μήνες ή η παράταση τεσσάρων θα ξεκινήσουν να μετρούν από την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας.

Σχετικά με το email της 25ης Ιουλίου, ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρξε απειλή, αλλά αίτημα να παραδοθεί το μνημόνιο στα μέλη του ΔΣ «να το διαβάσουν και μόνο σ’ αυτά».