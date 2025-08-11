ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Μόλις υπογράψει ο ΑΣ θα ξεκινήσει το χρονοδιάγραμμα για τη Νέα Τούμπα»

Η απάντηση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ στις τοποθετήσεις του ΑΣ ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης Τύπου για τα χρονοδιαγράμματα και την αποστολή απειλητικού e-mail.

Δύο όρους για το θέμα του μνημονίου συνεργασίας για την κατασκευή της Νέας Τούμπας έθεσε ο ΑΣ ΠΑΟΚ στη διάρκεια της σημερινής μαραθώνιας συνέντευξης Τύπου. Το πρώτο αφορά τις εγγυήσεις και το δεύτερο ένα σαφές χρονοδιάγραμμα με καταληκτικές ημερομηνίες.

Από την πλευρά της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ υποστηρίζει ότι το μνημόνιο συνεργασίας, που έχει καταθέσει στον ΑΣ, περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα, με το άρθρο 2.2 να προβλέπει ότι οι 12 μήνες ή η πιθανή παράταση τεσσάρων θα ξεκινήσουν από την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας για το νέο γήπεδο από την πλευρά του Ερασιτέχνη και πως σε τρία χρόνια από εκείνη την ημέρα «θα έχει αποπερατωθεί το έργο».

Αναφορικά με την αποστολή «απειλητικού» e-mail στις 25 Ιουλίου, όπως ειπώθηκε από τον κ. Ησαϊάδη, διευκρινίζει ότι δεν υπήρξε η παραμικρή απειλή, αλλά αίτημα το μνημόνιο να διατεθεί αποκλειστικά στα μέλη του ΔΣ «να το διαβάσουν και ΜΟΝΟ σ' αυτά»