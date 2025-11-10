Κωνσταντέλιας, Σιώπης: Το σχόλιο του Ντέμη Νικολαϊδη για το μαρκάρισμα του μέσου του Παναθηναϊκού
Το μαρκάρισμα του Μανώλη Σιώπη στον Γιάννη Κωνσταντέλια έχει σηκώσει πολλή συζήτηση μετά το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
Ο παλαίμαχος διεθνής άσος Ντέμης Νικολαϊδης στην καθιερωμένη εκπομπή του Monday FC στη Nova αναφέρθηκε στο γεγονός και τόνισε ότι ο χαφ του τριφυλλιού δεν είχε πρόθεση και ότι σε καμία περίπτωση δεν έπαιξε βρόμικα τον Κωνσταντέλια.
Αναλυτικά το σχόλιό του: «Ο Σιώπης τον πάτησε κατά λάθος στο πρώτο ημίχρονο. Φαίνεται καθαρά ότι είναι κατά λάθος. Ξέρουμε και τον Σιώπη ότι δεν κάνει τέτοια πράγματα.
Δεν έπαιξε βρόμικα τον Κωνσταντέλια. Πιάσε τον εσύ τον Κωνσταντέλια. Μπορείς; Δεν μπορείς. Αναγκαστικά θα του κάνεις και φάουλ. Αλλά βρόμικα σε καμία, σε καμία περίπτωση.
Ο Γεντβάι επίσης έκανε καλό παιχνίδι. Όλοι θα έτρωγαν την ντρίμπλα του Κωνσταντέλια».
