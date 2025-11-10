ΠΑΟΚ: Σε ποια ματς θα απουσιάσει ο Κωνσταντέλιας με στόχο το ντέρμπι με τον Άρη
Άσχημα μαντάτα στον ΠΑΟΚ αναφορικά με τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Οι εξετάσεις που υποβλήθηκε ο νεαρός διεθνής μεσοεπιθετικός έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση α' προς β' βαθμού στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού.
Ο χρόνος αποκατάστασης του 22χρονου μεσοεπιθετικού υπολογίζεται περίπου στον ένα μήνα, κάτι που σημαίνει πως εκτός των ερχόμενων ματς της Εθνικής με Σκωτία και Λευκορωσία θα χάσει και τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου σε αυτό το διάστημα.
Στο ενδεχόμενο που ο «Ντέλιας» απουσιάσει για ένα μήνα τότε θα επιστρέψει στο παιχνίδι με τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League στις 11 Δεκεμβρίου, ενώ θα δώσει «μάχη» για να προλάβει το ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα, για το πρωτάθλημα.
Τα ματς του ΠΑΟΚ που αναμένεται να χάσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας
- 23/11 ΠΑΟΚ – Κηφισιά, Stoiximan Super League
- 27/11 ΠΑΟΚ – Μπραν, EuropaLeague
- 30/11 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ, Stoiximan Super League
- 03/12 Άρης – ΠΑΟΚ, Κύπελλο Ελλάδας
- 07/12 ΠΑΟΚ – Άρης , Stoiximan Super League
