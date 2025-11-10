Τα τέσσερα παιχνίδια του ΠΑΟΚ που θα χάσει δεδομένα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος «τρέχει» για να προλάβει το εντός έδρας ντέρμπι με τον Άρη.

Άσχημα μαντάτα στον ΠΑΟΚ αναφορικά με τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Οι εξετάσεις που υποβλήθηκε ο νεαρός διεθνής μεσοεπιθετικός έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση α' προς β' βαθμού στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού.

Ο χρόνος αποκατάστασης του 22χρονου μεσοεπιθετικού υπολογίζεται περίπου στον ένα μήνα, κάτι που σημαίνει πως εκτός των ερχόμενων ματς της Εθνικής με Σκωτία και Λευκορωσία θα χάσει και τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου σε αυτό το διάστημα.

Στο ενδεχόμενο που ο «Ντέλιας» απουσιάσει για ένα μήνα τότε θα επιστρέψει στο παιχνίδι με τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League στις 11 Δεκεμβρίου, ενώ θα δώσει «μάχη» για να προλάβει το ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα, για το πρωτάθλημα.

Τα ματς του ΠΑΟΚ που αναμένεται να χάσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας